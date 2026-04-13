ہاپوڑ میں سڑک حادثہ، بس ٹرک سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، چھ باراتیوں کی موت
حادثے میں زخمی افراد کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہیں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
Published : April 13, 2026 at 10:03 AM IST
ہاپوڑ/مظفر نگر: اترپردیش میں اتوار کے روز دو بڑے سڑک حادثے ہوئے۔ ہاپوڑ حادثہ میں ایک بس ٹرک سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ اس حادثے میں غازی آباد کے چھ افراد ہلاک اور سات زخمی ہوئے۔ پولیس ہلاک شدگان کی شناخت کر رہی ہے۔ وہیں مظفر نگر میں پیش آئے ایک دوسرے سڑک حادثہ میں تین لوگوں کی موت ہو گئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال میں علاج و معالجہ جاری ہے۔
ہاپوڑ میں چھ باراتیوں کی موت
پولیس کے مطابق ہاپوڑ ضلع کے دھولانہ تھانہ حلقے میں ایک بس ٹرک سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ غازی آباد ضلع کے ڈاسنا علاقے سے شادی کی بارات بلند شہر ضلع کے گلاوتی جا رہی تھی۔ دوپہر تقریباً 2:00 بجے 12 باراتی بس کے ذریعے گلاوتی سے ڈاسنا واپس آ رہے تھے۔ جب بس ڈھولانہ تھانہ حلقے میں ڈھولانہ گلاوتی روڈ پر پہنچی تو ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد بس الٹ کر کھائی میں گر گئی۔
پولیس نے موقعے پر پہنچ کر زخمیوں کو بس سے باہر نکالا اور اسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹروں نے چھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ سات دیگر کی حالت تشویشناک ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ (ڈی ایم)، پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) اور دیگر اہلکار جائے وقوع پر پہنچے۔ ڈی ایم اور ایس پی نے اسپتال کا دورہ کرکے زخمیوں کی عیادت کی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) گیاننجے سنگھ نے بتایا کہ ڈاسنا کے کچھ لوگ شادی کی تقریب سے دھولانہ گلاوتی سڑک کے راستے بس سے واپس آرہے تھے۔ حادثے میں چھ افراد کی موت ہو گئی، اور سات لوگ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ٹرک کو جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا ہے اور ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ تمام اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ بس میں تقریباً 12 افراد سوار تھے۔
مظفر نگر میں بھی حادثہ، تین کی موت
وہیں اتر پردیش کے ہی مظفر نگر کے چھپر تھانہ حلقے میں اتوار کی دوپہر ایک سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی۔ گروگرام میں ایک نجی کمپنی میں کام کرنے والے ساگر، ہمانشو، یش، ورون اور سوشانت اتوار کی صبح ہریدوار کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب ان کی کار سیسونا کے قریب فلائی اوور پر پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی سے کنٹرول کھو دیا۔ کار ریلنگ توڑ کر سیدھی نیچے گر گئی۔ پانچوں نوجوان اندر پھنس گئے۔ بعد ازاں پولیس نے ریسکیو کر کے انہیں اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے تین نوجوانوں کو مردہ قرار دے دیا۔ ایس ایس پی سنجے کمار ورما نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا۔
