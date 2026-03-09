برہان پور میں پلاسٹک کے گودام میں زبردست آتشزدگی، فائر بریگیڈ کی 20 گاڑیاں آگ بجھانے میں ناکام رہیں
آگ کئی کلومیٹر دور سے نظر آرہی تھی، گودام مالک نے لاکھوں مالیت کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا۔
Published : March 9, 2026 at 11:13 AM IST
برہان پور: گنپتی ناکہ تھانہ حلقے کے تحت اندور اچھا پور قومی شاہراہ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں کل دیر رات زبردست آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ عینی شاہدین نے آگ کے شعلے دیکھ کر پولیس اور میونسپل فائر بریگیڈ کو خبر دی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ 20 سے زائد میونسپل فائر فائٹرز نے دو گھنٹے تک پانی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔
موقع پر موجود فائر بریگیڈ کے عملے اور پولیس نے کرین کی مدد سے گودام کے ٹین شیڈ کو توڑا، جس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، تب جا کر آگ پر قابو پایا جا سکا۔
گودام مالک کو کروڑوں کے نقصان کا خدشہ
اس دوران پولیس اور فائر فائٹرز کی بڑی تعداد نے آگ پر قابو پانے کے لیے انتھک محنت کی۔ تاہم گودام کے مالک کو بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔ اتوار کی شام اچانک لگنے والی آگ نے قریبی کھیتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی کھیتوں کے مالک کسان جائے وقوعہ پر پہنچے اور کیلے اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی۔ متاثرہ کسانوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے کھیتوں کے نقصان کا سروے کرایا جائے اور معاوضہ دیا جائے۔
عینی شاہدین کے مطابق گودام میں آگ کیسے لگی اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار پلاسٹک کے گودام سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ اس کے فوراً بعد بڑے پیمانے پر آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
گنپتی پولیس اسٹیشن کے انچارج سریش مہالے نے بتایا، "پلاسٹک کے گودام میں زبردست آگ لگ گئی۔ تاہم آگ پر قابو پالیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی فی الحال تحقیقات کی جارہی ہے۔ وجہ معلوم نہیں ہے۔ تحقیقات کے بعد صورتحال واضح ہوسکے گی۔