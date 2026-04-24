یوپی ہائی وے پر نوٹوں کی بارش: 500 اور 200 روپے کے بنڈلوں کے بکھرے ہوئے ڈھیر؛ پولیس بھی حیران
شاملی میں میرٹھ-کرنال ہائی وے پر لاوارث نوٹوں کے بنڈلوں کو دیکھ کر ہنگامہ مچ گیا، پولیس تفتیش کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔
Published : April 24, 2026 at 9:15 AM IST
شاملی: اتر پردیش کے شاملی ضلع میں جمعرات کو ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا۔ میرٹھ-کرنال ہائی وے پر اس وقت افراتفری مچ گئی جب 500 روپے کے نوٹوں کے بنڈل سڑک کے ایک وسیع حصے میں بکھرے ہوئے پائے گئے۔ شاہراہ پر سفر کرنے والے ایک راہگیر نے ان بنڈلوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں نقدی کا کافی انبار جمع ہو گیا۔ اس شخص نے تمام بنڈل اکٹھے کیے اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر جائے وقوعہ کا معائنہ کیا تو پولیس اہلکار بھی ہکا بکا رہ گئے۔ پولیس نے نوجوان کے پاس سے کرنسی بنڈل قبضے میں لے کر تھانے میں اس کی گنتی کرائی۔ پولیس نے تقریباً 4 لاکھ روپے کی نقدی برآمد کی۔ رقم کس کی ہے ابھی پتہ نہیں چل پیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔برآمد شدہ نقدی تھانے کے پراپرٹی روم میں جمع کرادی گئی ہے۔
نوجوان نے متعدد بنڈل پولیس کے حوالے کیے:
واقعہ، درحقیقت، شاملی ضلع میں پیش آیا۔ کوتوالی اسٹیشن کے مقامی پولیس افسران میرٹھ-کرنال ہائی وے پر معمول کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اس دوران، ایک نوجوان، جس کی شناخت امت کمار کے نام سے ہوئی ہے، پولیس کے پاس پہنچا اور 500 اور 200 روپے کے نوٹوں کے بنڈل حوالے کرنے لگا۔ جب پولیس نے اس سے یہ بتانے کو کہا کہ وہ نقدی کیوں سپرد کر رہا ہے تو اس نے جو معلومات فراہم کیں اس نے افسران کو پوری طرح سے حیران کر دیا۔
ایک سے زیادہ بنڈل بکھرے ہوئے ملے:
نوجوان امت کمار نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ابھی میرٹھ-کرنال ہائی وے پر ایک پمپ پر اپنی گاڑی میں سی این جی کا ایندھن بھرا تھا اور واپس مین روڈ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے 500 روپے کے نوٹوں کا ایک بنڈل سڑک پر پڑا دیکھا۔ جیسے ہی اس نے وہ بنڈل اٹھایا، اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، اور اس کے بعد کئی دوسرے بنڈل سڑک پر مختلف سمتوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تمام برآمد شدہ بنڈل 500 اور 200 روپے کی مالیت پر مشتمل تھے۔ اس نے کرنسی نوٹوں کے تمام بنڈل اکٹھے کیے اور پولیس کو مطلع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ تمام بنڈلوں کو تھانے لے گیا اور حکام کے حوالے کر دیا۔
پولیس نے کرائی گنتی: پولیس نے نوٹوں کے تمام بنڈلوں کو بحفاظت کوتوالی (مین پولیس اسٹیشن) پہنچا دیا۔ جب اسٹیشن پر برآمد کی گئی نقدی کی گنتی کی گئی تو اس کی رقم چار لاکھ روپے تھی۔ نوٹوں کے بنڈل پر ایک مخصوص بینک کا نام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پرچی ہوتی ہے، ایسی تفصیلات جو اس معمہ کو حل کرنے میں اہم ثابت ہوسکتی ہیں۔ کیس کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پولیس نے ہائی وے کے آس پاس نصب کیمروں سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ ابھی تک، یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نوٹ کس کی گاڑی سے گرے، یا ہائی وے پر کیسے پہنچے۔ اتنی بڑی رقم کے نقصان کی اطلاع کے لیے ابھی تک کسی فرد نے پولیس اسٹیشن سے رجوع نہیں کیا۔ پولیس فی الحال نوٹوں کے اصل مالک کی تلاش کر رہی ہے۔
پولیس کا بیان: اس معاملے پر بات کرتے ہوئے اے ایس پی سمیت شکلا نے بتایا کہ قانونی پروٹوکول کے مطابق برآمد شدہ نقدی فی الحال تھانے کے پراپرٹی روم میں جمع کر دی گئی ہے۔ کوششیں جاری ہیں — خاص طور پر متعلقہ بینک کے ذریعے — یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رقم کس اکاؤنٹ سے نکالی گئی اور کس کے ذریعے۔ پولیس نے ایک اپیل جاری کی ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ جس نے بھی یہ رقم کھوئی ہے وہ کوتوالی کے پاس آئیں اور متعلقہ بینکنگ دستاویزات کے ساتھ ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ دعوے کی صحیح طور پر تصدیق ہوجانے کے بعد، ضوابط کے مطابق نوٹ ان کے حقدار کے حوالے کردیئے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: