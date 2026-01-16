لکھنؤ کے بلین تاجر نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تھا دباؤ

لکھنؤ کے بلین تاجر نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تھا دباؤ
Published : January 16, 2026 at 2:58 PM IST
لکھنؤ: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سے پریشان ایک بلین تاجر نے خودکشی کر لی۔ چوپاٹی کا رہنے والا تاجر چوک کے علاقے میں چاندی کا معروف تاجر تھا۔ جمعرات کی رات اس کی لاش اس کے صحن میں لٹکی ہوئی ملی۔ اس واقعہ سے لکھنؤ کے بلین تاجروں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔
انسپکٹر چوک ناگیش اپادھیائے نے بتایا کہ پولیس نے متوفی 52 سالہ منوج اگروال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ جائے وقوعہ سے کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا، تاہم تفتیش میں کاروباری نقصان اور ذہنی تناؤ جیسے عوامل پر غور کیا جا رہا ہے۔
بھنڈارا میں شرکت
کنبہ کے افراد نے اطلاع دی کہ منوج جمعرات کی دوپہر تک اپنی دکان پر تھا۔ اس نے مکر سنکرانتی کے موقع پر چوک میں منعقدہ دعوت میں بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد وہ دکان بند کرکے گھر چلا گیا۔ رات کو جب گھر والے صحن میں گئے تو منوج کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
بڑھتی ہوئی قیمتیں موت کی وجہ بنیں
چوک صرافہ ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری ونود مہیشوری نے واقعہ پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں بے قابو اضافہ تاجروں کو تباہی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستانی حکومت سونے اور چاندی کو فیوچر ٹریڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے تاکہ راجکوٹ، آگرہ اور لکھنؤ جیسے شہروں میں چھوٹے تاجر اور کاریگر زندہ رہ سکیں۔ یہ ابھر رہا ہے کہ منوج اگروال چاندی کی تجارت میں سست روی اور دھات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دباؤ میں تھے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
