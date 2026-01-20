احمد آباد کے واٹوا میں بلڈوزر کا قہر، جس سے 450 مکانات گرا دئے گئے
احمد آباد کے واٹوا میں 12 ہٹاچی مشینوں، 5 جے سی بی اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ پولیس کی مدد سے تجاوزات کو ہٹایا گیا۔
Published : January 20, 2026 at 3:53 PM IST
احمد آباد (گجرات): شہر میں چندولا اور عیسان پور کے بعد احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے منگل کو واٹوا میں تجاوزات ہٹانے کا آپریشن شروع کیا۔ شہر کے واٹوا علاقے کے وناروت جھیل علاقے میں تقریباً 400 غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مکانات اور ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔
میونسپل کارپوریشن اور پولیس کی ٹیم بلڈوزر آپریشن کرنے کے لیے صبح سویرے جھیل پر پہنچی، اور تجاوزات ہٹانے کی مہم کا آغاز کیا گیا، جو چار مرحلوں میں چلائی جائے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قریبی تھانوں سے تقریباً 500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ آپریشن کے دوران میونسپل کارپوریشن کے 300 ملازمین اور افسران موجود تھے۔ تجاوزات ہٹانے کے آپریشن میں بارہ ہٹاچی مشینیں اور پانچ جے سی بی مشینیں تعینات کی گئیں۔
حکام کے مطابق 2010 سے پہلے پیدا ہونے والے افراد کو ہاؤسنگ سکیم کے تحت گھر دیئے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی مقامات کے علاوہ دیگر غیر قانونی تجاوزات کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔
ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ واٹوا کی وناروت جھیل سے تجاوزات کو 12 ہٹاچی مشینوں، 5 جے سی بی اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ پولیس کی مدد سے ہٹایا گیا۔ پولیس اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ آپریشن کے دوران کسی قسم کی خلل نہ پڑے۔ واٹوا کے علاقے کے مکینوں کو کارروائی کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے رضاکارانہ طور پر تجاوزات کو ہٹایا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ احمد آباد شہر کے جنوبی زون میں آنے والے واٹوا گاؤں اور وناروت جھیل سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کو قریبی شیلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے گا۔ عوام کے مطالبے کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی نقل مکانی جاری ہے۔