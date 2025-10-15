علی گڑھ میں بلڈوزر جسٹس: ہندو نوجوان کے قتل معاملے میں ملزمین کے گھروں کا انہدام
قتل کی یہ واردات علیگڑھ میں دو دن پہلے ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ملزمین کے گھروں کو مندہم کر دیا گیا۔
Published : October 15, 2025 at 10:14 AM IST
علیگڑھ: علی گڑھ کے جواں قصبے میں دو دن پہلے ہوئے کرن قتل معاملے میں انتظامیہ نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ منگل کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایات پر پولیس اور انتظامیہ کے مشترکہ آپریشن میں ملزم اسد، ادریس اور دیگر کے گھروں اور جائیدادوں کو بلڈور سے منہدم کر دیا گیا۔
بھاری پولیس فورس تعینات
انہدامی کارروائی کے پیش نظر پولیس اور انتظامی اہلکار صبح سے ہی علاقے میں سرگرم تھے۔ جائے وقوعہ پر پولیس سپرنٹنڈنٹ (سٹی) مریگانک شیکھر پاٹھک، ایس ڈی ایم، تحصیل انتظامیہ، آر اے ایف، اور پی اے سی کے اہلکار تعینات تھے۔ سکیورٹی وجوہات کی بنا پر علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ جیسے ہی جے سی بی نے ملزمین کے گھروں کی عمارت کو گرانا شروع کیا، علاقے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔
پولیس نے اہل خانہ کو گھروں سے نکال دیا
کارروائی کے دوران ملزمان کے اہل خانہ نے بلڈوزر رکوانے کی کوشش کی۔ کچھ نے جے سی بی کو روکنے کی کوشش بھی کی لیکن پولیس نے سب کو جائے وقوعہ سے طاقت کے بل پر ہٹا دیا۔ انتظامیہ نے سختی سے کام لیتے ہوئے پوری عمارت کو مسمار کر دیا۔
جائیداد کی نشاندہی اور انہدام
ایس پی سٹی مریگانک شیکھر پاٹھک نے بتایا کہ کرن قتل کیس کے ملزمان پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کی غیر قانونی جائیدادوں کی نشاندہی کرکے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جانچ کے بعد انتظامیہ نے اس پراپرٹی کی نشاندہی کی، جو کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی اور قتل کی واردات بھی اسی بلڈنگ میں انجام دی گئی تھی۔ اس بنا پر اسے منہدم کر دیا گیا۔
دو دن پہلے ہندو نوجوان کا قتل
قابل ذکر ہے کہ دو دن پہلے جواں قصبہ میں 22 سالہ کرن کو چاقو سے وار کر کے کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں اہل خانہ نے اسد اور ادریس سمیت آٹھ مسلم نوجوانوں کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ تھانے سے ہائی وے تک زبردست ہنگامہ ہوا۔
مقتول کے بھائی کو سرکاری نوکری
وہیں حکومت نے مقتول نوجوان کرن کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسے جواں سکندر پور نگر پنچایت میں آؤٹ سورسنگ کے عہدے کے لیے تقرری نامہ سونپا گیا ہے۔ بلڈوزر جسٹس کے بعد مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ اب انہیں انصاف مل گیا ہے۔ علاقے میں امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس کو موقع پر تعینات کر دیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی
قابل ذکر ہے کہ بلڈوزر جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کی سخت ہدایات کے باوجود بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں خاص طور پر اترپردیش اور گجرات میں گھروں اور جائیدادوں کے انہدام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل 13 نومبر 2025 کو عدالت عظمیٰ نے سخت فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بلڈوزر جسٹس ناقابل قبول ہے۔ ایک اور تبصرے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بلڈوزر جسٹس کسی بھی مہذب نظام کیلئے غیر مانوس اور قانون کی حکمرانی میں ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ مقتول رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے معاونین کے گھروں کے انہدام سمیت کئی ایک معاملوں میں سپریم کورٹ یوپی کی یوگی حکومت کے خلاف فیصلے سنا چکا ہے، اس کے باوجود ریاست میں مخصوص کیسز میں انہدامی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔
مزید پڑھیں:
الہٰ آباد میں عتیق احمد کے پچاس بیگھے کے پلاٹ پر بلڈوزر کارروائی، پی ڈی اے نے درج کرایا کیس
گجرات: نوراتری تشدد کے بعد بلڈوزر کارروائی، 186 مبینہ غیر قانونی تعمیرات مسمار
بریلی میں پھر چلا بلڈوزر، بہتر دکانوں کے سامنے سے ہٹائی گئیں تجاوزات، میونسپل کمشنر نے کہا: جاری رہے گی مہم
بلڈوزر کی کارروائی پر مولانا محمود مدنی نے کہا، 'سپریم کورٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے'
تبدیلیٔ مذہب کا الزام: چنگور بابا کی کوٹھی پر چلا بلڈوزر۔۔۔ بلرام پور میں دو ایکڑ کا محل آٹھ بلڈوزر کے ذریعے منہدم