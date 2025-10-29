ETV Bharat / state

بریلی میں بلڈوزر کی کارروائی، پچاس تعمیرات کی نشاندہی اور مسماری، کارروائی جاری رکھنے کا اعلان

جے ای منوج یادو نے بتایا کہ نوٹس کے بعد ایک یاد دہانی بھی بھیجی گئی تھی، لیکن غیر قانونی تعمیرات کو نہیں ہٹایا گیا۔

bulldozer action taken against 50 constructions in bareilly uttar pradesh Urdu News
بریلی میں گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
بریلی، اترپردیش: ضلع کے کینٹ تھانہ علاقے میں بدھ کو ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ کینٹ بورڈ نے مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلڈوزر چلا دیا۔ علاقے میں تقریباً 50 مقامات کی نشاندہی غیر قانونی طور پر تجاوزات کے طور پر کی گئی۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ کارروائی سے تجاوزات کرنے والوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔

تجاوزات کرنے والوں کو نوٹس جاری

کینٹ بورڈ کے جے ای منوج یادو نے بتایا کہ کینٹ کے علاقے میں کینٹ بورڈ کی زمین ہے اور مکینوں نے زمین پر تجاوزات کرتے ہوئے اس کے سامنے مکانات بنائے ہیں۔ جے ای نے کہا کہ نوٹس کے بعد ایک یاد دہانی بھیجا گیا تھا، لیکن غیر قانونی تعمیرات کو نہیں ہٹایا گیا۔

کارروائی کے بعد از خود تجاوزات ہٹائی گئی: بدھ کو کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیم پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ تجاوزات ہٹانے پہنچی تو بلڈوزر دیکھ کر مکینوں نے خود ہی تجاوزات ہٹانا شروع کردی۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر موجود تھی۔

غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے

بدھ کو بریلی کے کینٹ تھانہ علاقے میں مداری کی پلیا کے قریب کنٹونمنٹ بورڈ کی زمین پر تجاوزات کو تجاوزات سے آزاد کرایا گیا۔ جائے وقوعہ پر پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار موجود تھے۔

جے ای منوج یادو نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے اس علاقے میں 50 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں غیر قانونی تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ ان کو ایک مہم کے ذریعے صاف کیا جائے گا اور یہ مہم جاری رہے گی۔

