ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کے بعد بلڈوزر کارروائی روک دی گئی
Published : April 28, 2026 at 9:29 AM IST
سنت کبیر نگر، اترپردیش: شہر کے کوتوالی علاقہ کے موتی نگر وارڈ میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مدرسہ کو منہدم کرنے کا کام انتظامیہ نے روک دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے بلڈوزر کی کارروائی پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے جس کے بعد انتظامیہ نے کارروائی روک دی ہے۔
ایس ڈی ایم ہردے رام ترپاٹھی نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد مدرسہ کو مسمار کرنے کا عمل روک دیا گیا ہے۔ مقام پر امن و امان برقرار ہے۔ مزید ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کمشنر کورٹ کے حکم کے بعد گزشتہ دو دنوں سے کارروائی جاری تھی۔ دوسرے دن کی سہ پہر عدالت کا حکم امتناعی آنے کے بعد انتظامیہ کو کام درمیان میں ہی روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔
یہ معاملہ صرف غیر قانونی تعمیرات کا نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی سے بھی متعلق ہے۔ جس مدرسے کو گرایا جا رہا ہے وہ مولانا شمس الہدیٰ نے بنایا تھا۔ اصل میں دودھرا تھانہ علاقے کے دیوریا لال گاؤں کا رہنے والا ہے، اس نے اب برطانوی شہریت حاصل کر لی ہے۔
تفتیشی اداروں کے مطابق مولانا شمس الہدیٰ کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ ان مشکوک سرگرمیوں اور تعمیر میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے یہ مدرسہ کافی عرصے سے انتظامیہ کے ریڈار پر تھا۔
انتظامی حکام کے مطابق کمشنر کورٹ کی جانب سے مسماری کا حکم ملنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں بلڈوزر آپریشن شروع کیا گیا۔ تعمیر کا ایک حصہ پہلے ہی گرا دیا گیا تھا، لیکن ہائی کورٹ کی مداخلت نے مسماری کو روک دیا۔
تاہم سیکیورٹی وجوہات اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر تعینات کی گئی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت اب عدالت میں ہوگی جس کے بعد متنازعہ ڈھانچے کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے آئندہ قانونی کارروائی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔