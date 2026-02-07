بریلی میں 'غیر قانونی' مسجد کا انہدام، ایس ڈی ایم کورٹ کے حکم پر کارروائی
Published : February 7, 2026 at 3:03 PM IST
بریلی: بریلی ضلع کے بھوجی پورہ تھانہ علاقے میں واقع پپریا گاؤں میں ایک غیر قانونی مسجد کو بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ایس ڈی ایم کورٹ کے حکم پر کی گئی۔ مسجد کی زمین کو لے کر دو فریقین کے درمیان دیرینہ تنازعہ چل رہا تھا۔ سماعت کے بعد عدالت نے عمارت گرانے کا حکم جاری کیا۔
بھوجی پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر راجیو چودھری نے بتایا کہ مسجد سے متعلق معاملہ ایس ڈی ایم کورٹ میں چل رہا ہے۔ یہ مسجد گرام پنچایت کی زمین پر بنائی گئی تھی۔ ایس ڈی ایم کورٹ کے حکم پر بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا۔
پولیس کے مطابق گاؤں کی پنچایت میں تقریباً 300 مربع گز پر محیط اس مسجد کو دو بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے منہدم کیا گیا۔ انتظامیہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے آپریشن کے دوران چوکس رہی۔
بلڈوزر آپریشن کے دوران پپریا گاؤں مکمل طور پر چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ کئی تھانوں کی پولیس، پی اے سی کے جوانوں کے ساتھ سیکورٹی کے لیے تعینات تھے۔ گاؤں اور آس پاس کے علاقے پولیس کی سخت نگرانی میں رہے۔
انتظامی اہلکاروں کی موجودگی میں پورا آپریشن پرامن طریقے سے کیا گیا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ مسماری عدالتی احکامات کے مطابق اور قانونی دائرے میں رہ کر کی جا رہی ہے۔