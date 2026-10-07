دہلی کے سیما پوری علاقے میں عمارت منہدم، کئی افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ
ایک مقامی رہائشی نے بتایا کہ چار سے پانچ افراد کو مقامی لوگوں نے بچا کر ہسپتال پہنچایا۔
Published : October 7, 2026 at 5:41 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت کے شاہدرہ ضلع میں بدھ کے روز ایک چار منزلہ عمارت گر گئی، جس سے دو یا تین قریبی مکانات ملبے تلے دب گئے اور متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔
دہلی فائر سروس (ڈی ایف ایس) نے کہا کہ اسے دوپہر 3:30 بجے واقعہ کی اطلاع ملی، جس کے بعد فائر ٹینڈرز کے ساتھ ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ دہلی پولیس، شہری حکام اور شہری دفاع کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا۔
شاہدرہ کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) راجندر پرساد مینا نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ملبے سے بچا کر اسپتال بھیجا گیا ہے، جب کہ دو یا تین لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ چار منزلہ عمارت تھی جو 225 مربع فٹ پر بنائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو ملبے سے بچا کر ہسپتال بھیجا گیا ہے لیکن ہمیں شبہ ہے کہ دو یا تین لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ایک مقامی رہائشی نے بتایا کہ چار سے پانچ افراد کو مقامی لوگوں نے بچا کر ہسپتال پہنچایا۔مقامی نے کہا کہ پولیس آدھے گھنٹے بعد پہنچی۔ ایک بچہ اب بھی پھنسا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو بچا کر ہسپتال لے جایا گیا ہے۔
مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ حالیہ زلزلے کے بعد عمارت میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور شبہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کمزور ہوئی ہے۔ تاہم گرنے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔
دہلی ٹریفک پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ سیما پوری علاقے سے گریز کریں کیونکہ سیما پوری گول چکر، ڈی ایل ایف بھوپورہ اور آس پاس کی سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوا ہے۔
پولیس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جائے وقوع کے قریب نہ رکیں، نہ پارک کریں اور نہ ہی سڑک کو صاف رکھیں تاکہ ایمبولینسوں اور امدادی گاڑیوں کو تیزی سے گزرنے دیا جا سکے۔ تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں اور مزید معلومات کا انتظار ہے۔