دہلی کے ستیہ نکیتن میں زیرِ تعمیر عمارت منہدم، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، ریسکیو آپریشن جاری
ملبے کے اندر سے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ عماتوں کو طلبا کےلیے پی جی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔
Published : September 6, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 4:06 PM IST
نئی دہلی : دارالحکومت دہلی کے جنوب مغربی علاقے ستیہ نکیتن کے قریب اتوار کی دوپہر ایک عمارت اچانک منہدم ہوگئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے فوراً بعد امدادی اور بچاؤ کارروائیاں شروع کردی گئی ہیں۔ دہلی فائر سروس کو تقریباً دوپہر 1:30 بجے عمارت منہدم ہونے کی اطلاع ملی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔
مقامی پولیس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی اور ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش شروع کردی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عمارت میں نچلی منزل پر کرائے کے لیے اضافی جگہ تیار کرنے کی غرض سے تعمیراتی کام جاری تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ مزدور عمارت کے نچلے حصے میں کام کررہے تھے کہ اچانک عمارت کا بڑا حصہ منہدم ہوگیا اور مزدور ملبے تلے دب گئے۔
مقامی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمارت میں پیئنگ گیسٹ (پی جی) کےلئے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے طلبا رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ملبے میں متعدد طلبہ کے پھنسے ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔ تاہم حادثے کے فوری بعد پھنسے ہوئے افراد کی حتمی تعداد کی تصدیق نہیں ہوسکی اور ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوسکے گی۔
حادثے کے ایک مقامی عینی شاہد نے بتایا کہ اس کی دکان عمارت کے قریب واقع ہے۔ اس کے مطابق وہ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، جو انہیں زلزلے جیسی محسوس ہوئی۔ عینی شاہد کے مطابق لوگ فوراً دکان سے باہر نکل آئے اور موقع پر دھواں اور گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ پوری عمارت منہدم ہوچکی تھی اور ملبے سے کچھ لاشیں نکالے جانے کے علاوہ چار بچوں کو زندہ حالت میں ریسکیو کیے جانے کی بھی اطلاع ملی۔
عینی شاہد نے مزید کہا کہ ملبے کے اندر سے اب بھی لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے مطابق علاقے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پی جی رہائش گاہیں بھی موجود تھیں۔ موقع پر پہنچنے والے بی جے پی رکن اسمبلی انیل شرما نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ستیہ نکیتن میں ملک کے مختلف حصوں سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور کئی طلبہ پی جی میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ بتانا مشکل ہے کہ ملبے میں کتنے طلبہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ تعداد پانچ، دس یا بیس بھی ہوسکتی ہے، تاہم ان کے مطابق طلبا کے ملبے میں پھنسے ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ انیل شرما کے مطابق این ڈی آر ایف اور ایم سی ڈی کی ٹیموں نے دو طلبہ کو پہلے ہی بچا لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ طلبہ مبینہ طور پر ملبے کے اندر سے فون کرکے مدد طلب کررہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مزید افراد ابھی اندر پھنسے ہوسکتے ہیں۔
ریسکیو آپریشن کے دوران ملبہ ہٹانے اور اندر موجود افراد تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ فائر بریگیڈ، پولیس، این ڈی آر ایف اور ایم سی ڈی کی ٹیمیں مشترکہ طور پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بی جے پی رکن اسمبلی انیل شرما نے کہا کہ دہلی کی چیف منسٹر نے بھی جائے حادثہ پر مکمل ٹیم بھیجی ہے اور حکومت اس واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت کی اولین ترجیح ملبے میں پھنسے طلبہ اور دیگر افراد کو بحفاظت باہر نکالنا ہے۔
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ریسکیو اہلکار جدید آلات کی مدد سے ملبہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ اندر موجود افراد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ حادثے میں جانی نقصان اور زخمیوں کی حتمی تعداد ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکے گی۔