بہار کے اسمبلی انتخابات 2025: بی ایس پی کی جانب سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ
مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی بہار میں 192 امیدوار کھڑے کرنے کے بعد صرف ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی۔
Published : November 15, 2025 at 7:20 PM IST
لکھنؤ: بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) حال ہی میں منعقد ہوئے بہار اسمبلی انتخابات میں بھی متاثر کن مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پارٹی صرف ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی، جو اتر پردیش میں اس کی تعداد کے برابر ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ بہار میں پارٹی صرف ایک سیٹ تک محدود رہی ہے۔ سپریمو مایاوتی کی قیادت والی پارٹی نے اپنے سوشل انجینئرنگ فارمولے کے ایک حصے کے طور پر بہار کے 192 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے تھے۔ تاہم، تمام حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی۔ 2020 کے بہار اسمبلی انتخابات کے مقابلے پارٹی کا ووٹ فیصد کم ہوا ہے۔
گذشتہ اسمبلی انتخابات کے مقابلے اس بار بی ایس پی کے ووٹ شیئر میں 0.25 فیصد کمی آئی ہے۔ پارٹی نے بہار انتخابات میں اکیلے ہی مقابلہ کیا تھا، جہاں 243 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ لیکن صرف رام گڑھ حلقہ سے کامیابی کو پارٹی کےلئے راحت تصور کیا جارہا ہے، کیونکہ پارٹی کو کئی ریاستوں کے انتخابات میں ایک حلقہ پر بھی کامیابی نہیں ملی۔
9 اکتوبر 2025 کو، جو کہ بی ایس پی کے بانی کانشی رام کی برسی ہے، لکھنؤ میں پارٹی کی طرف سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں بہار سے پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ اس ریلی نے ملک بھر میں یہ پیغام دیا تھا کہ بی ایس پی اب بھی بڑی تعداد میں ہجوم جمع کرنے کے قابل ہے۔ 2020 میں ہوئے گزشتہ انتخابات میں بی ایس پی نے 80 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے۔ پارٹی کو 628,961 ووٹ ملے تھے جو کہ ووٹ شیئر کا 1.49 فیصد تھا۔ اس بار پارٹی نے 192 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے۔ بہار میں اس کا اسٹرائیک ریٹ 2020 کے انتخابات میں 1.25 فیصد کے مقابلے اس بار 0.52 فیصد ہی رہا۔
رام گڑھ سیٹ پر جیتنے والے واحد بی ایس پی امیدوار ستیش کمار سنگھ یادو ہیں، جو صرف 30 ووٹوں کے معمولی فرق سے جیت گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اشوک کمار سنگھ کو شکست دی۔ ان کی جیت کا مارجن پوری ریاست میں دوسرا سب سے کم ہے۔ یادو کو 72,689 ووٹ ملے جبکہ اشوک کمار سنگھ کو 72,659 ووٹ ملے۔ سب سے کم مارجن سے جنتا دل (یونائیٹڈ) کے امیدوار رادھا چرن ساہ نے سندیش سیٹ پر راشٹریہ جنتا دل کے دیپو سنگھ کو 27 ووٹوں سے شکست دی۔
مایاوتی نے بہار میں صرف ایک ریلی سے خطاب کیا تھا جس کا بظاہر ریاست کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آکاش آنند اور پارٹی کے راجیہ سبھا ایم پی رام جی لال گوتم بہار میں ہی رہے، انہوں نے متعدد ریلیاں اور جلسہ عام سے خطاب کیا لیکن وہ ووٹروں کو راغب کرنے میں ناکام رہے۔