معصوم بچے پر وحشیانہ حملہ، شخص نے فٹ بال کی طرح لات سے مارا، ملزم گرفتار
بنگلورو میں سڑک پر کھیل رہے لڑکے کو لات مارنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔
Published : December 19, 2025 at 10:50 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے بنگلورو سے ایک شخص کی جانب سے درندگی کا چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا ہے۔ ملحقہ گھر کا ایک شخص بے دردی سے بچے کو پیچھے سے لات مارتا ہے، اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ 14 دسمبر کو تھاگراج نگر میں پیش آیا تھا اور ملزم رنجن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکا اپنی دادی کے گھر گیا تھا اور اپنے والد کے ساتھ سڑک پر کھیل رہا تھا۔ ملزم پیچھے سے آیا اور اسے لاتیں ماریں جس سے وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ حملے کے نتیجے میں لڑکا زخمی ہو گیا۔
ملزم کی کرتوت سی سی ٹی وی میں قید ہوگئی۔ لڑکے کی ماں کی پولیس شکایت کے بعد بنشنکری پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ریاستی کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لیا اور خود ہی مقدمہ درج کر لیا۔ اس نے جنوبی ڈویژن کے ڈی سی پی سے تین دن کے اندر کی گئی کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔
ریاستی چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن کے چیئرمین ششیدھر ایس کوسامبی نے کہا۔ "بناشنکاری نگر، بنگلورو میں ایک شخص نے ایک بچے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ کھیل رہا تھا۔ ریاستی چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن اس واقعے سے سخت پریشان ہے۔"
ششی دھر ایس کوسامبے نے کہا، "یہ بہت افسوسناک ہے کہ ایک شخص نے آکر بچے پر حملہ کیا جب وہ اپنے گھر کے پیچھے کھیل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے سلسلے میں جے جے ایکٹ 75 بی این ایس 89 کے تحت مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔"
ریاستی چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن کے چیئرمین ششی دھر ایس کوسامبے نے کہا، "اقوام متحدہ کے حقوق اطفال کے کنونشن کے مطابق، سب سے چھوٹے بچے کو بھی معاشرے میں خوشی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے ریاستی حقوق اطفال تحفظ کمیشن ایسے واقعات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس لیے ہم کارروائی کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔"