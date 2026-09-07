بی آر ایس اراکینِ اسمبلی نے ٹی شرٹ اتار کر اسمبلی کے باہر کیا احتجاج، پولیس پر بدتمیزی کا الزام
ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ پولیس نے اسمبلی سیشن میں شرکت کےلیے آنے والے ان کی پارٹی کے اراکینِ اسمبلی کے ساتھ بدسلوکی کی۔
Published : September 7, 2026 at 3:47 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ اسمبلی کا مانسون سیشن پیر کے روز شروع ہوا۔ بی آر ایس رہنماؤں نے نعرے لکھی ہوئی کالی ٹی شرٹس پہن کر اسمبلی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بی آر ایس کے اراکینِ اسمبلی (MLAs) اور کونسلرز (MLCs) کو اسمبلی کے گیٹ پر ہی روک دیا۔ اس کے بعد سابق وزیر ہریش راؤ اور کئی اراکینِ اسمبلی اپنی ٹی شرٹس اتار کر بنیان میں ہی احتجاج کرنے لگے۔ اس دوران پولیس اور بی آر ایس رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ بعد میں پولیس نے ہریش راؤ اور دیگر بی آر ایس اراکینِ اسمبلی کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق، احتجاج کے دوران سابق وزیر جگدیش ریڈی بے ہوش ہو گئے۔
ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ پولیس نے اسمبلی سیشن میں شرکت کے لیے جا رہے ان کی پارٹی کے اراکینِ اسمبلی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ اس بات پر برہم تھے کہ حکومت بی آر ایس اراکین کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اہم اپوزیشن پارٹی کے بغیر ہی ایوان میں بحث کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اگر سنیتا لکشما ریڈی کی ساڑی کھینچی جاتی ہے تو...
بی آر ایس، ایم ایل اے ہریش راؤ نے کہا، "کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ٹی شرٹ پہن کر پارلیمنٹ گئے تھے۔ جب وہ ٹی شرٹ پہن کر پارلیمنٹ جا سکتے ہیں.. تو کیا ہم اسی طرح اسمبلی میں نہیں جا سکتے...؟ کالی ٹی شرٹ سے کیا فرق پڑتا ہے.. حکومت کو تو بس اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ ہمیں احتجاج کرنے کا حق ہے۔ اگر سنیتا لکشما ریڈی کی ساڑی کھینچی جاتی ہے تو کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے...؟"
وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے
دوسری طرف، بی آر ایس (BRS) ایم ایل اے سنیتا لکشما ریڈی اسمبلی کے گیٹ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بی آر ایس ایم ایل اے سبیتا اندرا ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ نے پولیس کو بی آر ایس اراکینِ اسمبلی کا گلا گھونٹنے کا حکم دیا تھا؟
اسمبلی میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک
بی آر ایس کی خاتون ایم ایل اے سنیتا لکشما ریڈی نے اسمبلی گیٹ پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ساڑی کھینچی گئی... آج اسمبلی میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔
انہوں نے کہا، "آج اسمبلی میں خاتون ایم ایل اے کی توہین کی گئی۔ آج اسمبلی کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ یہ خواتین کے خود داری (عزتِ نفس) سے جڑا معاملہ ہے۔ پولیس نے ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔"
خیرت آباد زون کی ڈی سی پی شلپاولی نے کیا کہا
بی آر ایس (BRS) اراکینِ اسمبلی کے احتجاج پر خیرت آباد زون کی ڈی سی پی شلپاولی نے کہا کہ اندر داخل ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ اسمبلی احاطے میں بی آر ایس اراکین نے جو کالی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس پر قابلِ اعتراض الفاظ لکھے ہوئے تھے۔
پولیس نے اسپیکر کی ہدایت پر کارروائی کی
ڈی سی پی نے کہا، "کالی ٹی شرٹ پہننا کوئی جرم نہیں ہے۔ ان پر لکھے گئے الفاظ کی وجہ سے انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پولیس نے بی آر ایس اراکینِ اسمبلی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ ہم بی آر ایس رہنماؤں کی طرف سے پولیس کے رویے کے بارے میں لگائے جا رہے الزامات کی جانچ کریں گے۔ ہم اسمبلی گیٹ کے پاس پیش آنے والے واقعے سے جڑی ویڈیوز کی تفتیش کریں گے۔ پولیس نے صرف اسپیکر کی ہدایت پر کارروائی کی تھی۔"