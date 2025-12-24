شمالی ہندوستان سے آندھرا پردیش میں بچوں کی سپلائی، 28 نومولود فروخت، 12 گرفتار
Published : December 24, 2025 at 4:32 PM IST
امراوتی (آندھرا پردیش): شمالی ہندوستان سے جاری بچوں کی اسمگلنگ کا ایک ریکٹ غریب خاندانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے متعدد بچے ہیں جو ان کی کفالت کرنے سے قاصر ہیں۔ ان خاندانوں کو رقم کا لالچ دے کر یہ گروہ بچوں کو خریدتا ہے اور انہیں فروخت کے لیے آندھرا پردیش کے وجے واڑہ لاتا ہے۔
مرکزی ملزم بلگام سروجنی نے اس نیٹ ورک کے ساتھ معاہدہ کیا اور بے اولاد جوڑوں کی شناخت کے لیے وجئے واڑہ اور آس پاس کے علاقوں میں ایجنٹ مقرر کیا۔ اس نے ان سے لاکھوں روپے لے کر بچوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب تک، وجئے واڑہ پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں شمالی ہندوستانی گروہ کے ارکان سمیت 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔
ہاسپٹل نیٹ ورک:
سروجنی نے گجرات، دہلی اور ممبئی کے گروہوں کے ساتھ مل کر بچوں کو وجئے واڑہ لایا۔ وہ پہلے بھی اسی طرح کے معاملات میں وجئے واڑہ اور حیدرآباد میں گرفتار ہوئی تھی اور صرف ایک ماہ قبل جیل سے رہا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے بچوں کی سمگلنگ دوبارہ شروع کی۔ گزشتہ ڈیڑھ سال میں یہ گینگ 28 بچوں کو فروخت کر چکا ہے۔
گینگ کے ارکان نے حاملہ خواتین اور نئی ماؤں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں کی شناخت کی جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے فون نمبر فراہم کیے اور ماؤں کو قائل کیا کہ ان کے "رشتہ دار" بے اولاد ہیں اور گود لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ بچوں کو لے گئے اور ضرورت مندوں کو بیچ دیا۔
دہلی کی کرن شرما اور ممبئی کی کویتا نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بچوں کو وجئے واڑہ بھیجا۔ پولیس کو پتہ چلا کہ اضافی ارکان آگرہ اور ممبئی سے کام کر رہے تھے۔
ہر قدم اور کردار پر مبنی کمیشن:
بچوں کی فروخت کے ہر مرحلے پر کمیشن ادا کیے گئے۔ شمالی ہندوستانی گینگ نے بچہ سروجنی کے حوالے کر دیا اور فروخت کے بعد ہی ادائیگی کی گئی۔ ہر بچہ 1 سے 4 لاکھ روپے میں فروخت ہوا۔ سروجنی نے 50,000 روپے لیے اور 2.5 لاکھ روپے شمالی ہندوستانی گینگ کو بھیجے۔ ان لوگوں نے کچھ دن بچوں کی دیکھ بھال کی۔ دیکھ بھال کرنے والوں کو ₹5,000–₹10,000 ادا کیے گئے، جبکہ مذاکرات کاروں کو ہر سودے کے لیے ₹20,000 ملے۔
متعدد کیسز: مرکزی ملزم کئی فرٹیلٹی سنٹرز کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، انڈے دینے والوں اور سروگیسی کروانے کے لیے تیار خواتین کو لاتا تھا، کمیشن کماتا تھا۔ سروجنی نے سروگیٹس اور انڈے دینے والوں کا ڈاکٹر نمرتا سے تعارف کرایا۔
سروجنی کے خلاف وجئے واڑہ کے نننا پولیس اسٹیشن اور حیدرآباد کے میڈی پلی اور گوپالا پورم میں اس سے قبل بھی مقدمات درج ہیں۔ ایک اور ملزم وجئے لکشمی کے خلاف منگل گری، ایلورو، کوڈاڈا، جنگاؤں اور سوریا پیٹ پولیس اسٹیشنوں میں پانچ مقدمات درج ہیں۔ فارینہ کے خلاف دو مقدمات ہیں، نندنی کا ایک کیس حیدرآباد میں ہے۔
واٹس ایپ پر بچوں کی تصاویر کا اشتراک: دوسری ریاستوں سے لائے گئے بچوں کی تصاویر کو واٹس ایپ کے ذریعے ممکنہ خریداروں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ جب وہ راضی ہو گئے تو مذاکرات شروع ہو گئے۔ ایک بار جب معاہدہ طے پا گیا تو رقم کے عوض بچوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فروخت ہونے تک بچوں کو وجئے واڑہ اور ستین پلی میں ایجنٹوں کے پاس رکھا گیا تھا۔ ایک بار جب خریدار مطمئن ہو گئے اور اس بات کی تصدیق کر دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔
پولیس کا بیان: کمشنر آف پولیس (سی پی) راج شیکھر بابو نے کہا، "ہم نے بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کو پہلے پکڑا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ وہی سرگرمی شروع کردی۔ ہم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ہم نے بلگام سروجنی اور دیگر کو گرفتار کیا اور 6 بچوں کو بچایا۔ وہ دہلی اور ممبئی سے تقریباً 1 لاکھ روپے میں بچوں کو خریدتے ہیں اور 5 لاکھ روپے تک فروخت کرتے ہیں۔" وہ اس سے پہلے بھی ایسے معاملات میں ملوث رہے ہیں۔