بھائی نے بڑی بہن کا گلا دبا کر کیا قتل، پھر پولیس اسٹیشن پہنچ کر کیا سرینڈر، وجہ بہت حیراکن ہے
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے لیا۔
Published : June 30, 2026 at 8:23 PM IST
میرٹھ (اتر پردیش): رشتوں کو پارہ پارہ کرنے والا ایک ہولناک واقعہ لوہیا نگر تھانہ علاقہ سے سامنے آیا ہے۔ منگل کی دوپہر رسول نگر علاقہ میں ایک 16 سالہ لڑکے نے اپنی 17 سالہ بہن کا گلا دبا کر قتل کردیا۔ اس کے بعد ملزم بھائی پولیس کے پاس گیا اور جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق منگل کی دوپہر رسول نگر میں رہنے والا ایک کنبہ اچانک چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ جرم کرنے کے فوراً بعد ملزم نوجوان سیدھا قریبی فتح اللہ پور پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار اس وقت دنگ رہ گئے جب نابالغ لڑکے نے بتایا کہ اس نے اپنی بڑی بہن کا قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش گھر کے اندر پڑی ہے۔ لڑکے کا بیان سن کر محکمہ پولیس میں بھی حیرت میں پڑ گیا۔ اسٹیشن انچارج نے فوری طور پر اعلیٰ حکام کو اطلاع دی اور پولیس فورس کے ساتھ رسول نگر میں واقع مکان پر پہنچے۔ 17 سالہ لڑکی کی لاش گھر کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی۔
اس معاملے میں لوہیا نگر تھانہ انچارج سمیت تومر نے بتایا کہ ملزم نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اسے اپنی بہن کے طرز عمل اور کردار پر شک تھا۔ وہ دو دن پہلے گھر سے نکلی تھی۔ منگل کی صبح اس کی واپسی سے گھر میں جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا اور یہ واقعہ پیش ہو گیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے لیا۔ جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے لیے فیلڈ یونٹ اور فرانزک ٹیم کو بلایا گیا۔ عدالت میں مضبوط کیس کی تیاری کے لیے وہاں سے فنگر پرنٹس اور دیگر اہم شواہد اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ پنچنامہ مکمل کرنے کے بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ معلوم ہوسکے گی۔ فی الحال پولیس تمام زاویوں سے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
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