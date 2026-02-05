مالی تنازعہ پر بھائی نے بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا
آگرہ میں پولیس نے خاندان کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا اور ملزمان کی تلاش کے لیے چار ٹیمیں تعینات کیں۔
Published : February 5, 2026 at 1:53 PM IST
آگرہ: شاہ گنج تھانہ علاقے میں ایک شخص نے اپنی بہن کو گولی مار کر قتل کردیا۔ ملزم بھائی قتل کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ الزام ہے کہ ملزم نے پرانی دشمنی کی بنا پر بہن کو قتل کیا۔ ملزم پہلے بھی جیل جا چکا تھا لیکن بہن نے اپنے بھائی کی ضمانت کروا لی تھی۔
اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی رات دیر گئے پیش آیا۔ شاہ گنج تھانہ علاقہ کے ارجن نگر کے رہنے والے شیام کی بیوی انیتا کشواہا (50) کو گھر میں گھس کر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ متوفی کا بھائی ہری سنگھ موقع سے فرار ہوگیا۔
مقتول نے ملزم کی ضمانت کا انتظام کیا تھا: متوفی کے اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ تاج گنج کے گوبر چوکی کا رہنے والا ملزم ہری سنگھ کئی سال قبل جیل جا چکا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ پیسے انیتا کو رکھنے کے لیے دیے تھے۔ انیتا نے ان کی ضمانت کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہری سنگھ چار سال قبل جیل سے رہا ہوا تھا۔ رہائی کے بعد ہری سنگھ اور انیتا کے درمیان مالی لین دین پر جھگڑا شروع ہو گیا۔
بدھ کی رات انیتا اور اس کے شوہر شیام ایک شادی سے واپس آئے تھے۔ اسی دوران ہری سنگھ ایک دوست کے ساتھ بائیک پر انیتا کے گھر پہنچا۔ جھگڑا ہوا، جس کے دوران ہری سنگھ نے اسے گولی مار دی۔ گولی انیتا کے سر میں لگی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے پہلے بھی انیتا پر حملہ کیا تھا۔
پولیس ملزم کی تلاش میں مصروف: ڈی سی پی سٹی علی عباس نے بتایا کہ خاتون کے قتل کی اطلاع ملتے ہی شاہ گنج پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ اہل خانہ نے جس شخص پر الزام لگایا ہے وہ مقتول کا بھائی ہے۔ دونوں کے درمیان رقمی لین دین کا تنازعہ تھا۔ ایک قتل ہوا ہے۔ لواحقین کی شکایت کی بنیاد پر ابتدائی جانچ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملزم مفرور ہے۔ اس کی تلاش کے لیے پولیس کی چار ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔