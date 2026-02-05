ETV Bharat / state

مالی تنازعہ پر بھائی نے بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا

آگرہ میں پولیس نے خاندان کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا اور ملزمان کی تلاش کے لیے چار ٹیمیں تعینات کیں۔

brother shot and killed his sister in agra Urdu News
آگرہ میں قتل (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
آگرہ: شاہ گنج تھانہ علاقے میں ایک شخص نے اپنی بہن کو گولی مار کر قتل کردیا۔ ملزم بھائی قتل کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ الزام ہے کہ ملزم نے پرانی دشمنی کی بنا پر بہن کو قتل کیا۔ ملزم پہلے بھی جیل جا چکا تھا لیکن بہن نے اپنے بھائی کی ضمانت کروا لی تھی۔

اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی رات دیر گئے پیش آیا۔ شاہ گنج تھانہ علاقہ کے ارجن نگر کے رہنے والے شیام کی بیوی انیتا کشواہا (50) کو گھر میں گھس کر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ متوفی کا بھائی ہری سنگھ موقع سے فرار ہوگیا۔

مقتول نے ملزم کی ضمانت کا انتظام کیا تھا: متوفی کے اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ تاج گنج کے گوبر چوکی کا رہنے والا ملزم ہری سنگھ کئی سال قبل جیل جا چکا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ پیسے انیتا کو رکھنے کے لیے دیے تھے۔ انیتا نے ان کی ضمانت کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہری سنگھ چار سال قبل جیل سے رہا ہوا تھا۔ رہائی کے بعد ہری سنگھ اور انیتا کے درمیان مالی لین دین پر جھگڑا شروع ہو گیا۔

بدھ کی رات انیتا اور اس کے شوہر شیام ایک شادی سے واپس آئے تھے۔ اسی دوران ہری سنگھ ایک دوست کے ساتھ بائیک پر انیتا کے گھر پہنچا۔ جھگڑا ہوا، جس کے دوران ہری سنگھ نے اسے گولی مار دی۔ گولی انیتا کے سر میں لگی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے پہلے بھی انیتا پر حملہ کیا تھا۔

پولیس ملزم کی تلاش میں مصروف: ڈی سی پی سٹی علی عباس نے بتایا کہ خاتون کے قتل کی اطلاع ملتے ہی شاہ گنج پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ اہل خانہ نے جس شخص پر الزام لگایا ہے وہ مقتول کا بھائی ہے۔ دونوں کے درمیان رقمی لین دین کا تنازعہ تھا۔ ایک قتل ہوا ہے۔ لواحقین کی شکایت کی بنیاد پر ابتدائی جانچ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملزم مفرور ہے۔ اس کی تلاش کے لیے پولیس کی چار ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔

