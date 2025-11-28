مورینا میں بھائی نے نابالغ بہن سے کی زیادتی، بہن نے بچے کو دیا جنم، ملزمان کی تلاش جاری
مورینہ میں پیٹ میں شدید درد کے بعد چونکا دینے والا انکشاف، کم سن بچی 8 ماہ کی حاملہ نکلی، کزن پر زیادتی کا الزام۔
Published : November 28, 2025 at 8:33 PM IST
مورینہ (مدھیہ پردیش): مورینہ کے پورس کے علاقہ سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے رشتوں کے تمام تقدس کو خاک میں ملا دیا۔ جب ڈاکٹروں نے ایک نابالغ لڑکی کا معائنہ کیا جو پیٹ میں درد کی شکایت لے کر ہسپتال آئی تھی تو انہیں ایک چونکا دینے والا سچ معلوم ہوا۔ وہ آٹھ ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹروں نے لڑکی کو گوالیار ریفر کر دیا، جہاں اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ لڑکی کے کزن پر اس کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
کزن کی ہوس کا شکار
بدھ کی شام ایک نابالغ لڑکی کو اچانک پیٹ میں شدید درد ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ لڑکی ناقابل برداشت تھی۔ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ گھر والے اسے علاج کے لیے پورسا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو لڑکی آٹھ ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کا علم ہوتے ہی گھر والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ لڑکی پہلے ہی شدید درد میں تھی۔
لڑکی کو خاموش رہنے کی دھمکی دی گئی
کم عمری کی وجہ سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ضلع اسپتال مورینہ ریفر کر دیا۔ پورسا پولیس اسٹیشن کو بھی واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری طور پر سی ایچ سی پہنچی اور لڑکی کا بیان ریکارڈ کر کے زیادتی کا انکشاف کیا۔ لڑکی نے بتایا، "یہ واقعہ تقریباً آٹھ ماہ قبل اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے کزن کے ساتھ ایک شادی میں شریک تھی۔ ملزم نے اسے اکیلا پایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔"
پولیس ملزمان کی تلاش کر رہی ہے
بیان قلمبند ہونے کے بعد اہل خانہ لڑکی کو ڈسٹرکٹ ہسپتال مورینہ لے گئے۔ اسے داخل کرایا گیا اور علاج شروع کیا۔ تاہم جب اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی تو ڈاکٹروں نے اسے میڈیکل کالج گوالیار ریفر کر دیا۔ اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ لڑکی کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ دریں اثنا، متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر، مقامی پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو ایکٹ اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کی تلاش میں تیزی لائی ہے۔
نابالغ لڑکی نے مردہ بچے کو جنم دیا
لواحقین کا کہنا ہے کہ ’’بچے میں جسمانی تبدیلیاں دیکھی گئیں لیکن وہ انہیں عمومی کمزوری یا صحت کا مسئلہ سمجھتے تھے‘‘۔ اس معاملے کے بارے میں امباہ کے ایس ڈی او پی روی بھدوریا نے کہا، "یہ پورسا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار کے تحت ایک معاملہ ہے، جہاں ایک نابالغ حاملہ لڑکی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم لڑکی کا رشتہ دار ہے۔ نابالغ کو گوالیار ریفر کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔" سی ایم ایچ او ڈاکٹر پدمیش اپادھیائے نے کہا، "بی ایم او کو معلوم ہوا کہ ایک نابالغ لڑکی، جو 8 ماہ کی حاملہ تھی، آئی تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ لڑکی کو ضلع اسپتال سے گوالیار ریفر کیا گیا، جہاں اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔"