بھائی نے بہن کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، نجی اسپتال میں نرس تھی، وجہ حیران کن
لڑکی اپنے والد کے انتقال کے بعد گاؤں میں مقیم تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی، اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔
Published : December 1, 2025 at 7:15 PM IST
امروہہ (اتر پردیش): زمین کے تنازع پر بھائی نے اپنی ہی بہن کا گلا کاٹ کر تیز دھار ہتھیار سے قتل کردیا۔ اس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
یہ واقعہ دیہات تھانہ علاقہ میں واقع نانہیڈا علیار پور گاؤں میں پیش آیا۔ اس گاؤں کا رہنے والا بھگوان داس محکمہ آبپاشی میں درجہ چہارم کا ملازم تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ حکم دیوی اور بیٹا شیوراج ہے۔ اس خاندان میں تین بیٹیاں بھی شامل ہیں: شکنتلا، ممتا اور سانیوگیتا (32)۔ ان میں سے دو بیٹیاں شکنتلا اور ممتا شادی شدہ ہیں۔ سانیوگیتا غیر شادی شدہ تھیں۔ دوسری ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی وہ کہیں اور رہتی تھی۔
بھگوان داس کا انتقال اکتوبر میں ہوا۔ اس کے بعد سانیوگیتا گاؤں میں رہنے لگی۔ پیر کی صبح سنیوگیتا، شیوراج اور حکم دیوی گھر پر تھے۔ جھگڑے کے دوران شیوراج نے سنیوگیتا کو تیز دھار ہتھیار سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ موقع سے فرار ہوگیا۔ اہل خانہ کے رونے کی آواز سن کر لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی پولس پہنچی اور تفتیش کی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ امیت کمار آنند نے بتایا کہ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ خاندان میں جائیداد کا تنازعہ تھا۔ بھائی پر قتل کا الزام ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے تحریری شکایت موصول ہوئی ہے۔ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تفتیش جاری ہے۔
گاؤں والے بتا رہے ہیں کہ اپنے والد کی موت کے بعد سانیوگیتا آبائی زمین میں حصہ مانگ رہی تھی۔ شیوراج اس سے راضی نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے خاندان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ سانیوگیتا کی بہن نے بتایا کہ وہ دہلی سے سنیوگیتا کی دعوت پر گاؤں پہنچی تھیں۔ اسی دوران اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے والد کا موت کا سرٹیفکیٹ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے۔ خاندان اس کی پنشن کا انتظار کر رہا تھا۔