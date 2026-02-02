بہار میں خون کے بدلے خون! ہوٹل میں بیس پچیس افراد نے دیور کا اغوا کر کے کر دیا قتل
سسرال والوں کی جانب سے موبائل فون چھیننے کے بعد بیٹی نے خودکشی کرلی۔ اس کے والدین نے اس کے دیور کو قتل کردیا۔
Published : February 2, 2026 at 5:28 PM IST
موتیہاری، بہار: ریاست بہار کے موتیہاری ضلع سے متصل دھنوجی تھانہ علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ نے پورے علاقے میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ایک 18 سالہ نوبیاہتا خاتون نے اپنی شادی کے ٹھیک آٹھ ماہ بعد 31 جنوری کو اپنے سسرال میں مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ بیٹی کی موت کی خبر سن کر والدین برہم ہوگئے اور خبردار کیا کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا۔
بیٹی کی موت کے بعد بہنوئی کا قتل
لڑکی کے والدین مشتعل ہو کر تین سے چار بولیرو گاڑیوں میں سسرال پہنچے۔ وہاں پہنچنے والے 20-25 آدمیوں نے لڑکی کے بہنوئی کو نشانہ بنایا، جو ایک چھوٹا ہوٹل چلاتا تھا۔ مشتعل ہجوم نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر ہوٹل کے اندر لے گئے، جہاں اسے پھانسی دے کر مارا پیٹا گیا۔
'خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا'
مقامی لوگوں کے مطابق بہنوئی کو ان کے ہی ہوٹل میں پھانسی دے کر مارا گیا۔ مقتول خاتون کے والد نے کھلم کھلا خبردار کیا کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا۔ پولیس نے دونوں واقعات میں ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم خاندانوں کے درمیان تناؤ برقرار ہے۔
واقعہ کا تعلق محبت سے ہے
یہ پورا واقعہ 31 جنوری بروز ہفتہ کی شام کو پیش آیا۔ شادی شدہ خاتون نے سسرال کے گھر کوئی موجود نہ ہونے پر خودکشی کرلی۔ خاتون کی شادی 7 مئی 2025 کو ہوئی تھی۔ خاندان کی خواتین نے بتایا کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے ناخوش تھی۔ وہ شادی سے پہلے ایک نوجوان سے بات چیت کرتی رہی تھی اور یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔
"اس کے شوہر، ساس اور سسر نے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے بات کرنے سے انکار کیا تو اس کا موبائل فون چھین لیا گیا۔ اس ڈانٹ سے تنگ آکر اس نے مبینہ طور پر یہ انتہائی قدم اٹھایا اور خود کو ہلاک کردیا۔ اس واقعے کے بعد اس کے والدین نے اس کی بھابھی کو اغوا کرلیا، اسے اپنے ہوٹل لے گئے، اور اسے قتل کردیا۔" - میت کا رشتہ دار
فون چھیننے سے جان لے لی
ایک پڑوسی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ (شادی شدہ خاتون) مسلسل فون پر بات کر رہی تھی، شادی کے بعد بھی میسجز آتے رہے، اس کے شوہر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔
"لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں خودکشی کی تصدیق ہوئی ہے۔ جائے وقوعہ سے کوئی مشکوک صورت حال نہیں ملی۔ اس کی ساڑھی کا پھندہ واضح طور پر خودکشی کی نشاندہی کرتا ہے۔" - تھانے کا افسر
سسرال والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صرف خاتون کا موبائل چھینا۔ اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ اپنی شادی کو بچانا چاہتے تھے اور اسے غلط راستے پر جانے سے روکنا چاہتے تھے۔"
"اس کے والدین نے آکر میرے بھتیجے کو بغیر کسی سوال کے مار ڈالا، وہ بے قصور تھا، وہ صرف خاتون کا بہنوئی تھا، ہم پولیس سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے بدلہ لیا، اب قانون انصاف فراہم کرے گا۔" - میت کی خالہ
واقعہ کیسے سامنے آیا
31 جنوری کی شام کو اپنی بیٹی کی خودکشی کی خبر سن کر، لڑکی کے والد یکم فروری کی رات 9 بجے کے قریب اس کے سسرال پہنچے، دو یا تین بولیرو گاڑیوں میں 20-25 افراد کے ساتھ۔ وہ اسکور طے کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی بیٹی کے بہنوئی کو دیکھا اور اسے اپنے ہوٹل لے گئے۔
"وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ہم نے کار کا پیچھا کیا، لیکن وہ فرار ہو گئے۔ بعد میں، ہمیں اطلاع ملی کہ لڑکے کو قتل کر کے اس کے ہوٹل میں لٹکا دیا گیا ہے۔" - میت کا خاندان
مارا اور ہوٹل میں لٹکا دیا
ہجوم نے بہنوئی کو گھیر لیا، لاتیں ماریں اور گھونسے مارے اور پھر اسے گھسیٹ کر واپس اپنے ہوٹل لے گئے۔ انہوں نے اسے وہیں لٹکا کر بے دردی سے مارا۔ چیخ و پکار تھی لیکن گاؤں والے خوف کے مارے خاموش رہے۔ بالآخر اس نے آخری سانس لی۔
موبائل چھیننے کی وجہ تھی یا کچھ اور؟
سسرال والوں کا کہنا ہے کہ خاتون نے خودکشی کی۔ "ہم نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم نے صرف اس کا موبائل فون لیا کیونکہ وہ غلط آدمی سے بات کر رہی تھی۔" ادھر لڑکی کے والدین نے سسرال والوں پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ تاہم پولیس کی تفتیش میں ابھی تک حملہ کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔
"میری بیٹی کو اس کے سسرال میں ہراساں کیا جاتا تھا۔ میری بیٹی کو اس کے سسرال میں ہراساں کیا جاتا تھا۔ اس کا موبائل فون چھین لیا جاتا تھا اور اسے مارا پیٹا جاتا تھا۔" - لڑکی کا باپ
سی سی ٹی وی کی جانچ کی جائے گی
مقامی گاؤں والوں نے اسے جہیز یا ازدواجی تنازعات سے جوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک بزرگ دیہاتی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک محبت کا معاملہ ہے۔ موبائل فون نے ان دنوں بہت سے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ پکڈیال پولیس اسٹیشن میں دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ پہلی خاتون کی خودکشی کی جنرل ڈائری میں اندراج ہے، اور دوسرا بہنوئی کے قتل کا مقدمہ ہے، جس میں لڑکی کے والد سمیت 20-25 افراد کے نام درج ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کا حکم دیا ہے۔
لڑکی کے والد سمیت تین فرار
پولیس کے مطابق لڑکی کے والد اور اس کے تین ساتھی فرار ہیں۔ موتیہاری پولیس ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دے رہی ہے۔ قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ فرانزک ٹیم لاشوں کا معائنہ کر رہی ہے۔ سسرال والے خوف کے مارے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔
ایک مشیر اور ماہر نفسیات کے بیانات
مشیر کہتے ہیں، "خاندانوں کو بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کا باعث بنتی ہے۔" مقامی این جی اوز نے آگاہی مہم کا منصوبہ بنایا ہے۔ موتیہاری میں ایک ماہر نفسیات نے کہا، "نوجوان خواتین اکثر دباؤ میں خودکشی کا انتخاب کرتی ہیں۔ مشاورت ضروری ہے۔"
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔