لکھنؤ میں معمولی جھگڑے پر بھائی بہن نے نوجوان کو قتل کر دیا
اے سی پی کاکوری شکیل احمد نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقعے پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے۔
لکھنؤ: اترپردیش کے ڈبگا تھانہ علاقے میں بدھ کو معمولی تنازعہ خونی تصادم میں بدل گیا۔ محلے میں رہنے والے بھائی بہن نے نوجوان پر چھریوں سے حملہ کر دیا۔ ایک نجی کمپنی میں کام کرنے والے سورج کو اس واقعے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
اے سی پی کاکوری شکیل احمد نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کئے۔ پولیس نے قتل کے الزام میں بھائی اور بہن دونوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں ان سے باریک بینی سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔
لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اہل خانہ کی شکایت پر قتل کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ دونوں پڑوسیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔
مشتعل ہو کر بھائی اور بہن نے غصے میں آکر سورج کو چھریوں سے حملہ کر دیا۔ شدید خون بہہ رہے نوجوان کو لوک بندھو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت سورج (26) کے طور پر ہوئی ہے جو ڈوبگا کا رہنے والا ہے۔ سورج کا اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک نوجوان سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔
حالات یہاں تک بڑھ گئے کہ نوجوان نے اپنی بہن کو فون کیا۔ مشتعل ہو کر بھائی بہن نے سورج پر چھریوں سے حملہ کر دیا۔ سورج کو کئی بار وار کیا گیا جس سے وہ زمین پر گر گیا خون بہہ رہا تھا۔
واقعے کے بعد مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے زخمی سورج کو فوری طور پر لوک بندھو اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔