مومو اور چاپ کھانے سے بھائی بہن کی موت، پولیس نے اسٹریٹ فروش کو گرفتار کر لیا
ترن تارن پولیس کا کہنا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ موت فوڈ پوائزننگ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی۔
Published : March 9, 2026 at 9:41 AM IST
ترن تارن (پنجاب): ترن تارن کے ڈی ایس پی والی گلی سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ مومو اور چپاتیاں کھانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک معصوم بھائی اور بہن کی موت ہو گئی۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں سوگ اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مرنے والوں کی شناخت 7 سالہ آراو اور 5 سالہ دانیکا کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں بچوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ترن تارن اسپتال بھیج دی گئی ہیں۔
کیا ہے واقعہ؟
اہل خانہ کے مطابق جمعہ کی شام بچوں نے باہر کچھ کھانے پر اصرار کیا۔ ان کے والد نے بازار سے ان کے لیے مومو اور چپاتیاں خریدیں۔ بچوں نے انہیں بڑے لذت سے کھایا لیکن رات ہوتے ہی ان کی طبیعت اچانک خراب ہوگئی۔ بچوں کے جسموں پر سرخ نشانات تھے۔ اس سے پہلے کہ لواحقین انہیں ہسپتال لے جانے کا انتظام کر پاتے، دونوں بچے دم توڑ گئے۔
پولیس کر رہی ہے تفتیش
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش شروع کردی۔ پولیس موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے۔ واقعہ سے مقامی لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ پولیس ٹیم نے مشتعل ہجوم کو پرسکون کیا اور انہیں یقین دلایا کہ مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کھلے گا راز
ترن تارن سٹی تھانے کی پولیس ٹیم جاں بحق بچوں کے گھر پہنچ گئی۔ ایک پولیس افسر کا کہنا تھا کہ "گلی فروش جس سے چاپ اور مومو خریدے گئے تھے، کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ترن تارن اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ موت زہر کھانے سے ہوئی یا کوئی اور وجہ"۔