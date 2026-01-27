دریا کے کنارے سے بھائی بہن کی لاشیں برآمد، پاس سے زہریلا مادہ بھی ملا
پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ خودکشی کی وجہ گھریلو جھگڑا تھا۔
Published : January 27, 2026 at 12:45 PM IST
بانڈہ: اترپردیش کے ضلع کے کلینجر علاقے میں برچہ ندی کے پل کے قریب پیر کی شام بھائی بہن کی لاشیں ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ لاشوں کے قریب سے زہریلی چیز کا پیکٹ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بہن بھائی نے خودکشی کی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں گھریلو جھگڑے کا پتہ چلتا ہے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔
پیر کی شام جب دریا کے کنارے سے ایک نوجوان اور عورت کی لاشیں ملیں تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس نے لاشوں کی شناخت کی تو پتہ چلا کہ نوجوان کا نام سومناتھ گپتا اور عورت کنچن ہے۔ وہ نارائنی قصبے کے بھائی بہن تھے۔ اس کے بعد پولیس نے ان کے اہل خانہ کو اطلاع دی۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سومناتھ ایک دکان چلاتا تھا اور جس گھر میں وہ رہتا تھا اس کے مالک کے خاندان کے ساتھ قانونی لڑائی چل رہی تھی۔ وہ چند روز قبل کیس ہار گئے تھے۔ فی الحال سومناتھ دکان اور مکان خالی ہونے سے پریشان تھا۔ شبہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے اور اس کی بہن نے زہریلی چیز کھا کر خودکشی کرلی۔
اس سلسلے میں سی او سوربھ سنگھ نے بتایا کہ کالنجر علاقے میں ایک بھائی بہن نے زہریلی چیز کھا کر خودکشی کرلی۔ لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ واقعہ سے متوفی کے اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ خودکشی گھریلو نااتفاقی کی وجہ سے ہوئی یا کوئی اور وجہ ہے۔