"ایسی چوری پہلی بار دیکھنے میں آئی" چوروں نے پورا پل چوری کر لیا، پولیس پل کو ڈھونڈنے میں مصروف
چھتیس گڑھ کے توانائی کی راجدھانی کوربا میں ایک لوہے کا پل چوری ہو گیا ہے۔ پولیس چوروں کی تلاش کر رہی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 5:25 PM IST
کوربا، چھتیس گڑھ: کوربا ضلع کو توانائی کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کوئلے اور بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ قائم کرنے کے علاوہ، شہر کوئلے کے گھوٹالوں، غیر قانونی ڈیزل اور اسکریپ چوری کے لیے بدنام ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کچھ عرصے سے ہر قسم کے جرائم پر قابو پایا گیا ہے۔
لیکن اس دوران شہر سے چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ شہر کے وسط میں واقع وارڈ نمبر 17 دھودھی پارہ میں رشین ہاسٹل کے قریب نہر پر بنے پل کو چوری کر لیا گیا ہے۔ یہ لوہے کا پل کئی دہائیوں قبل محکمۂ آبپاشی نے نہر پر بنایا تھا اور اسے عوامی آمدورفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شرپسندوں نے پولیس کو چیلنج کرتے ہوئے اس لوہے کے پل کو راتوں رات غائب کر دیا جس سے مکین پریشان ہیں۔ مقامی کونسلر نے پولیس سے شکایت کی ہے اور پل کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
60 فٹ لمبا، 10 ٹن پل چوری
چوری ہونے والا لوہے کا پل تقریباً 60 فٹ لمبا ہے اور اس کا وزن 10 سے 15 ٹن کے درمیان ہے۔ غیر قانونی مارکیٹ میں اس کی قیمت لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ پل بلکہ میونسپل کارپوریشن نے واٹر اگمنٹیشن اسکیم کے تحت رشین ہاسٹل کے قریب ڈھینگورنالہ کے اوپر پانی کی سپلائی کی پائپ لائن بھی بچھائی ہے۔ یہ پائپ لائن کافی موٹی ہے اور شہر کو پانی سپلائی کرتی ہے۔ پائپ لائن کو نالے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بڑھانے کے لیے لوہے کا پل بنایا گیا ہے۔ اسے زاویوں سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس پل سے لوہے کے زاویے بھی چوری ہو گئے ہیں۔ چور لوہے کے 10 سے 15 فٹ کا فاصلہ کاٹ کر لے گئے ہیں۔ چوروں کی ڈھٹائی سے مقامی لوگ برہم، اور پولیس سے بھی ناراض۔
گیس کٹر کا استعمال کرتے ہوئے آئرن کٹ
رات بھر میں پورے پل کی چوری سے لوگ حیران ہیں۔ چوروں نے پل کو کاٹنے کے لیے گیس کٹر کا استعمال کیا۔ اس کی تصدیق لوہے کو کاٹنے کے طریقے سے ہوتی ہے۔ پل کو کاٹنے کے بعد اسے کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا اور پھر غائب کیا گیا۔ پائپ لائن بچھانے کے لیے بنایا گیا پل ہو یا پبلک ٹریفک کے لیے چوری ہونے والا پل، دونوں پلوں کا غائب ہونا پولیس اور سکیورٹی کے نظام پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ پولیس کی چوکسی اور رات کا گشت بھی قابل اعتراض ہے۔
زندگی میں پہلی بار ایسی چوری دیکھی
کونسلر نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی چوری دیکھی ہے۔ مقامی کونسلر لکشمن شریواس نے پل کی چوری کی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ شریواس کہتے ہیں، "میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوربا میں اس طرح کی چوری دیکھی ہے۔ میں نے اس معاملے کی پولیس کو اطلاع دی ہے۔ پولیس بھی حیران ہے۔ یہ پل محلے کے لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب لوگوں کو دوسری طرف سے چکر لگانا پڑتا ہے۔ ہم نے وارڈ کے ممبروں کے ساتھ میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ اس کی شکایت پولیس سپرنٹنڈنٹ سے کی جائے گی۔ پولیس کو شکایت درج کرائی گئی ہے۔" پولیس کو جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔
چوری نہیں ہوئی تو یہ پل کس نے چرایا؟
مقامی کونسلر کا کہنا ہے کہ کلکٹر بھی اس معاملے سے واقف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ دریں اثنا، پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئلہ، ڈیزل اور اسکریپ کی غیر قانونی چوری کو روکا ہے۔ چوری نہیں ہوئی تو یہ پل کس نے چرایا؟ اسکریپ کون خرید رہا ہے؟ چور ایسی ڈھٹائی اور چوری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا
کوربا سٹی کے سی ایس پی پراتک چترویدی کا کہنا ہے کہ انہیں کونسلر کے ذریعے پل چوری کی شکایت ملی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا پرانا پل تھا جو چوری ہو گیا تھا۔ شکایت کی بنیاد پر، ہم نے بی این ایس کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔