جب دلہن دولہے کو ہار پہنا رہی تھی تو بوائے فرینڈ سٹیج پر چڑھ گیا اور دلہن کو گولی مار دی
بکسر میں ایک بوائے فرینڈ شادی کے اسٹیج پر چڑھ گیا اور اپنی گرل فرینڈ کو پیٹ میں گولی مار دی۔ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : February 25, 2026 at 9:30 AM IST
بکسر، بہار: بہار کے بکسر میں ایک بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کی شادی سے اتنا ناراض ہوا کہ شادی کی تقریب میں پہنچ کر قاتلانہ سازش کو انجام دے دیا۔ فائرنگ سے شادی میں افراتفری مچ گئی۔ یہ واقعہ چوسہ میں پیش آیا جہاں شادی کی خوشیاں چیخ و پکار میں بدل گئیں۔ دلہن کو تشویشناک حالت میں وارانسی ریفر کر دیا گیا۔ فائرنگ کرنے والا فرار ہوگیا۔
بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کو شادی میں گولی مار دی
یہ واقعہ مفصل تھانہ علاقہ کے تحت چوسا نگر پنچایت میں پیش آیا۔ منگل کی رات ایک شادی کی تقریب اس وقت سنسنی اور ماتم میں بدل گئی جب اس کے مبینہ بوائے فرینڈ نے جمائما کی تقریب کے دوران دلہن کو گولی مار دی۔ اچانک فائرنگ سے خوشی کے ماحول میں افراتفری مچ گئی۔ اسٹیج پر موجود دلہن گر گئی، بہت خون بہہ گیا، جب کہ شادی کی پارٹی اور گاؤں والے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارتکاب جرم کے بعد ملزم نوجوان موقع سے فرار ہوگیا۔
شادی کی تقریب میں گولی چلائی گئی
اطلاعات کے مطابق شادی کی بارات اتر پردیش کے بلیا ضلع سے چوسا پہنچی۔ شادی کی رسومات بھرپور طریقے سے جاری تھیں۔ دلہن جمائما کی تقریب کے لیے سٹیج پر پہنچی تو محلے کا ایک نوجوان اچانک سٹیج پر چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس نے دلہن اور اس کے والد کو گولی مار دی۔ دلہن سٹیج پر گر کر شدید زخمی ہو گئی۔
دلہن کی حالت تشویشناک
واقعہ سے پنڈال میں افراتفری مچ گئی۔ دلہن کا خاندان صدمے میں تھا، اور شادی کی تقریب میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے کسی طرح زخمی دلہن کو نکالا اور اسے فوری علاج کے لیے صدر اسپتال پہنچایا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کی حالت نازک بتائی اور مزید علاج کے لیے وارانسی ریفر کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گولی جسم کے ایک حساس حصے میں لگی جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔
محبت کی وجہ سے گولی مار دی گئی
مقامی لوگوں کے مطابق اس معاملے کو محبت کے تعلق سے جوڑا جا رہا ہے۔ ملزم نوجوان دلہن کا پڑوسی ہے اور گاؤں میں یہ بات چل رہی تھی کہ ان کا پہلے سے رشتہ تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم دلہن کی شادی سے ناراض تھا اور اسی رنجش کی وجہ سے اس نے یہ بھیانک قدم اٹھایا۔ تاہم پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ پہلے سے منصوبہ بند تھا یا غصے میں اچانک کیا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ مفصل پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔
نوجوان کی گرفتاری کے لیے چھاپے
پولیس نے شادی کے مقام سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ مفرور ملزمین کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ’ملزم کی شناخت ہو گئی ہے اور اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا‘۔
ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے
اس سنسنی خیز واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ گاؤں والے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور امن و امان پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ادھر دلہن کے اہل خانہ غم میں ڈوب گئے۔ شادی کی خوشیاں پل بھر میں ماتم میں بدل گئیں۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مجرم کو بخشا نہیں جائے گا اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
علاقے میں دہشت
زخمی دلہن اس وقت وارانسی میں زیر علاج ہے، اور ہر کوئی اس کی حالت دیکھ رہا ہے۔ پولیس کی تفتیش کے نتائج کے بعد ہی یہ واضح ہوسکے گا کہ اس واقعہ کے پیچھے کیا سازش تھی لیکن جمائما تقریب کے اسٹیج پر فائرنگ نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔