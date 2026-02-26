دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا گیا رخصت، دولہے نے کہا یہ میرے دادا کا خواب تھا...
جوڑے کے اترتے ہی ہیلی کاپٹر کو دیکھنے کے لیے اناج منڈی کمپلیکس میں ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا،۔
Published : February 26, 2026 at 11:29 AM IST
اوریہ، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے اوریا میں بدھ کو ایک انوکھی اور یادگار شادی دیکھی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دلہن کی رخصتی دیکھنے کے لیے اناج منڈی کمپلیکس میں ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہوا۔ جیسے ہی نوبیاہتا جوڑا اترا، سب نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور شاندار استقبال کیا۔
اوریہ ضلع کے اجیتمل ترقیاتی بلاک کے گاؤں آدم پور میں منعقد ہونے والی شادی کی تقریب اس وقت چرچا بن گئی جب دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے رخصت کیا گیا۔ اس انوکھی شادی کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں اور دور دراز علاقوں سے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔
نوبیاہتا جوڑے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور
اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز دولہا نریش راجپوت اپنی دلہن سواتی (اکانکشا) کو شادی کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے گاؤں لے آیا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر آدم پور کے سنگھ واہنی کالج کے میدان میں اترا، ہجوم نے تالیوں اور جوش و خروش سے نوبیاہتا جوڑے کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں نے نوبیاہتا جوڑے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں جس سے تہوار کا ماحول بن گیا۔
یادگار شادی کی تقریب کا خواب
دولہا، نریش راجپوت، نے وضاحت کی کہ اس کے والد، ستیندر راجپوت اور مرحوم دیا کشن راجپوت نے ایک منفرد اور یادگار شادی کی تقریب کا خواب دیکھا تھا۔ دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے رخصت کر کے اس نے یہ خواب پورا کر دیا۔
خاص اور ناقابل فراموش تجربہ
دلہن، سواتی (اکانکشا) نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا سب سے خاص اور ناقابل فراموش تجربہ قرار دیا۔ مہوبا ضلع کے چرکھری علاقے کے بھٹیور کالا گاؤں میں ویدک رسومات کے بعد شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔
ہیلی کاپٹر کی الوداعی ٹاک آف دی ٹاؤن
ہیلی کاپٹر کی یہ الوداعی اوریا ضلع بھر میں ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی ہے اور لوگ اس انوکھی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے طویل عرصے تک یاد رکھا جا رہا ہے۔ شادی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ایس پی لیڈر او کے چودھری نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرنے میں بہت محنت کی۔