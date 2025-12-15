کانپور میں برازیلین خاتون کی مشتبہ حالت میں موت، دوستوں کے ساتھ متھرا سے مغربی بنگال جانے کے دوران ہوا واقعہ
خاتون کی موت کے بعد گھبراہٹ اور صدمے سے اس کی دو دوستوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
Published : December 15, 2025 at 10:44 PM IST
کانپور دیہات: اترپردیش کے کانپور میں اکبر پور کوتوالی حلقے میں ایک برازیلین خاتون سیاح کی مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔ خاتون دو دیگر غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ ٹیکسی کے ذریعے متھرا سے مغربی بنگال جا رہی تھی کہ راستے میں اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور پٹرول لینے کے لیے ایک پٹرول پمپ پر رکا تھا۔ اس واقعہ سے کہرام مچ گیا۔ لوگوں نے فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس کو دی۔
پولیس کے مطابق خاتون کو مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑا۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے دوران اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ سفر کرنے والے دو دیگر غیر ملکیوں افراد کی حالت بھی گھبراہٹ اور صدمے کی وجہ سے بگڑ گئی۔ دونوں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خاتون کے ساتھ آنے والے غیر ملکی مسافروں نے بیرون ملک اپنے اہل خانہ کو واقعے کی اطلاع دی۔
اکبر پور صدر کی ایس ڈی ایم نیلما یادو نے کہا کہ "برازیل کی خاتون مسافر کی شناخت سلجیا کے طور پر ہوئی ہے۔ سفارت خانے کو واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ایک فرانزک ٹیم کو جائے وقوع پر بلایا گیا ہے۔ پولیس اور فرانزک ٹیمیں خاتون کی موت کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ پولیس ٹیکسی ڈرائیور اور وہاں موجود مسافروں سے کئی نکات پر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔"
ایس ڈی ایم نیلما یادو نے کہا کہ "خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے اور سفارت خانے کی ہدایت کے مطابق مزید کارروائی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔" برازیلین شہری سلجیا نے اپنے ایک مرد اور خاتون دوست کے ساتھ متھرا سے مغربی بنگال کا سفر کر رہی تھی۔ اس کے دوستوں کا تعلق برازیل اور روس سے ہے۔