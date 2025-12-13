لکھنؤ کے ایس جی پی جی آئی میں آئے گی نئی ٹیکنالوجی، بغیر سرجری کے کیا جائے گا اب برین ٹیومر کا علاج
جلد ہی SGPGI میں تمام محکموں کو Ai پر مبنی بنانے کا منصوبہ ہے۔ انسٹی ٹیوٹ میں ایک ڈیجیٹل پیلونی سکینر متعارف کرایا جانا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 1:21 PM IST
لکھنؤ: ایس جی پی جی آئی میں ٹیومر کا علاج اب سرجری کے ذریعے نہیں بلکہ ریڈیو تھراپی کے ذریعے کیا جائے گا۔ ریڈیو تھراپی کے ذریعے ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے گاما نائف ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی دماغ، سر اور گردن میں ٹیومر اور دیگر مسائل کے علاج میں مدد کرے گی۔
نیز، جلد ہی پی جی آئی میں تمام محکموں کو اے آئی پر مبنی بنانے کا منصوبہ ہے۔ یہ معلومات پی جی آئی کے ڈائریکٹر پروفیسر آر کے دھیمان نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ میں جلد ہی ڈیجیٹل پیلونی سکینر متعارف کرایا جائے گا۔
دنیا کے کسی بھی حصے کے ساتھ ٹیسٹ ڈیٹا کا اشتراک کرنے میں آسانی
اس سے دنیا کے کسی بھی حصے کے ساتھ ٹیسٹ ڈیٹا کا اشتراک کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ٹیکنالوجی سلائیڈ سے تمام معلومات کو اسکین کر کے کمپیوٹر میں منتقل کر دے گی۔ ٹیومر، خاص طور پر دماغی رسولیوں کا مستقبل میں گاما نائف ٹیکنالوجی سے علاج کیا جا رہا ہے۔
پی جی آئی ایم ایس میں ریسرچ ڈے
جمعہ کو پی جی آئی ایم ایس میں ریسرچ ڈے پر، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے تحقیق کے میدان میں اپنی بے شمار کامیابیوں کا مظاہرہ کیا۔ 330 سے زائد تحقیقی پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ ڈین پروفیسر شالین کمار نے کہا کہ تحقیق پی جی آئی کے تین اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔
330 سے زیادہ تحقیقی پوسٹرز دکھائے گئے
تحقیق مریضوں کو مقامی ضروریات کے مطابق سستی قیمتوں پر معیاری صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پروفیسر ونیتا اگروال، فیکلٹی انچارج، ریسرچ، نے بتایا کہ اس سال انسٹی ٹیوٹ کے 15 سائنسدانوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا، جو 2025 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی درجہ بندی میں سرفہرست دو فیصد تھے۔
محققین کو اعزاز سے نوازا جائے گا
ڈاکٹر ونود سکاریا، ریسرچ ڈے کی تقریب کے کلیدی مقرر، نے درست ادویات کے لیے "ذاتی جینوم" کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مریض کے بہتر علاج کے لیے ابتدائی مرحلے میں بیماری کا پتہ لگانے کے لیے زیادہ درست جینیاتی تجزیہ کی ضرورت پر زور دیا۔
تقریباً 26 ججوں کے ایک پینل نے محققین کے ساتھ بات چیت کی اور ہر زمرے میں ایوارڈز کا انتخاب کیا۔ فیکلٹی کے زمرے میں 16 اور طلباء کے زمرے میں 24 ایوارڈز ہیں۔ پی جی آئی کے یوم تاسیس کی تقریبات 14 دسمبر کو منعقد کی جائیں گی۔ یہ ایوارڈز اس دن پیش کیے جائیں گے۔