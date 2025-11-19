حیرت انگیز: برین ڈیڈ نوجوان کے اعضا عطیہ کرنے کا عمل تھا جاری، باہر آخری رسومات کی جاری تھیں تیاریاں، تبھی لاش میں ہونے لگی ہلچل
"وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں، ہمیں امید ہے، ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی دعاؤں سے جلد صحت یاب ہوجائیں گے۔"
Published : November 19, 2025 at 4:41 PM IST
بناسکانٹھا (گجرات): گجرات کے بناسکانٹھا میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے ڈاکٹروں سے لے کر گھر والوں تک سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک نوجوان جسے برین ڈیڈ قرار دیا جا چکا تھا اور جس کے اعضاء عطیہ کرنے اور آخری رسومات کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اچانک حرکت کرنے لگا۔ اہل خانہ نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور اسے پالن پور سول اسپتال میں داخل کرایا، جہاں وہ وینٹی لیٹر پر ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
یہ حادثہ اتوار کی شام تقریباً 5:30 بجے چتراسانی کے قریب پیش آیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ایک بڑی گاڑی اچانک دوسری گاڑی سے ٹکرا کر رک گئی۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل رکشہ کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ بائک سوار چراغ بھائی مہیش بھائی پرمار ساکن پالن پور تعلقہ، شدید زخمی ہوگیا۔
اسے فوری طور پر علاج کے لیے پالن پور سول اسپتال لے جایا گیا۔ حالت بگڑنے پر اس کے اہل خانہ اسے نجی اسپتال لے گئے جہاں علاج کرنے والے ڈاکٹر نے اسے برین ڈیڈ قرار دے دیا۔
کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟
پالن پور سول اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سنیل جوشی نے وضاحت کی کہ برین ڈیتھ کی صورت میں مریض کے اعضاء آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وینٹی لیٹر آن ہوتا ہے۔ جب وینٹی لیٹر ہٹا دیا جاتا ہے تو اعضاء آہستہ آہستہ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ فی الحال، نوجوان پالن پور سول اسپتال میں وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہے۔
اہل خانہ اسے معجزہ سمجھتے ہیں
مریض کے والد مہیش بھائی چوہان نے بتایا، "حادثے کے بعد، میرے بیٹے کو پہلے علاج کے لیے پالن پور سول اسپتال لایا گیا، جس کے بعد اسے دوسرے اسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے اسے برین ڈیڈ قرار دیا اور ہمیں اس کے اعضاء عطیہ کرنے کے لیے راضی کیا، ہم سب نے اجازت دے دی، لیکن نوجوان کی بیوی نے نہیں مانا، جب ہم نے اس کے جسم میں حرکت دیکھی، تو ہم اسے علاج کے لیے Civilator اسپتال لے گئے۔ امید ہے کہ ہمارے خاندان، رشتہ داروں اور سب کے آشیرواد سے وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔