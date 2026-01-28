'سوری ممی' بی پی ایس سی ٹیچر نے بہار میں خودکشی کرلی
ویشالی میں ایک بی پی ایس سی ٹیچر نے خودکشی کر لی ہے۔ایک خط میں انہوں نے اپنی آخری رسومات ادا کرنےکی خواہش کا اظہارکیا۔
ویشالی: بہار کے ویشالی کے کتھارا تھانہ علاقے کے تحت سیہان گاؤں میں بی پی ایس سی کی ایک خاتون ٹیچر نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کی لاش کرائے کے مکان سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے ایک خط بھی برآمد کرلیا۔ متوفی ٹیچر کٹھارا تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں رہتا تھI اور کھجے چند چھپرا گاؤں میں پڑھاتی تھی۔ متوفی ٹیچر کی شناخت جنڈاہا تھانہ علاقہ کے تحت رسول پور گاؤں کے رہنے والے کے طور پر کی گئی ہے۔
بی پی ایس سی ٹیچر کی خودکشی:
پولیس کے ساتھ ایف ایس ایل ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور سائنسی طور پر شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف ہے۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے صدر اسپتال حاجی پور بھیج دیا۔ متوفی کی 3 ماہ کی بیٹی ہے۔ ٹیچر کا شوہر رکسول میں واقع ایک بینک میں ڈپٹی برانچ منیجر کے طور پر کام کر رہا ہے۔
شوہر کو نہیں بیٹی کو آخری رسومات ادا کرنی چاہئیں:
برآمد شدہ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ قتل نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی ختم کر رہی ہے۔ اس میں کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہے۔ ان کی میت کو رسول پور نہ لے جایا جائے بلکہ حاجی پور میں ہی آخری رسومات ادا کی جائیں۔ ان کی بیٹی کو آخری رسومات ادا کرنی چاہئیں، شوہر کو نہیں۔
میرا موبائل فون میرے شوہر کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے موبائل نوٹ میں پیغامات، آڈیو اور ویڈیوز ہیں، جن کے پاس ورڈ میرے شوہر کو معلوم ہیں۔ میں ہر ایک سے معافی مانگتی ہوں جس سے میری دل آزاری ہوئی ہے۔ میں پولیس انتظامیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے۔ میرے شوہر یا خاندان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ ماں اور بھائی، مجھے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی ہار گئی ہے۔
ٹیچر کے اہل خانہ کا قتل کا الزام:
مقتول کے ماموں نے الزام لگایا کہ ٹیچر کو قتل کیا گیا۔ وہ کام کر رہی تھی اور اچھی تنخواہ بھی تھی۔ اپنی 3 ماہ کی بیٹی کو چھوڑ کر خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی بھانجی کو کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
پولیس کا کیا کہنا ہے؟
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر سنجیو کمار دوبے نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے ایک خط اور ایک موبائل فون برآمد ہوا ہے۔ موبائل فون میں موجود آڈیو ویڈیو، خاندانی جھگڑے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔
