ہندو اور مسلم دونوں فریقوں نے گیانواپی تنازعہ میں ثالثی کو مسترد کر دیا
وارانسی کے گیانواپی مسجد-مندر تنازعہ میں ثالثی کی کوشش اس وقت ناکام ہوگئی جب مسلم اور ہندو فریقوں نے ثالثی سے انکار کر دیا۔
By PTI
Published : July 14, 2026 at 4:13 PM IST
وارانسی: منگل کو ہندو اور مسلم دونوں فریقوں نے گیانواپی تنازعہ میں ثالثی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا چاہیے۔ دونوں فریقوں نے سپریم کورٹ کے بڑے مذہبی مقامات کے معاملات میں خوشگوار تصفیہ تلاش کرنے کی پہل کو انکار کی وجہ بتایا۔
فریقین منگل کو وارانسی کی عدالت میں ثالثی مرکز کے سامنے سپریم کورٹ کے سمادھان سماروہ اقدام کے ایک حصے کے طور پر پیش ہوئے جس کا مقصد 21 سے 23 اگست کو ہونے والی خصوصی لوک عدالت سے قبل زیر التواء مقدمات کے تصفیے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
ہندو فریق کے وکیل مدن موہن یادو نے کارروائی کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ مسلم فریق نے ثالثی سے انکار کر دیا۔
یادو نے کہا کہ، "مسلم فریق نے کہا کہ اسی طرح کے کئی معاملات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں اور وہ عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ وہ ثالثی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ہندو فریق نے بھی ثالث کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔
یادو نے کہا، ’’ہم نے ثالثی مرکز کو مطلع کیا ہے کہ مسلم فریق نے گیانواپی میں تجاوز کیا ہے اور اسے اس جگہ کو خالی کر دینا چاہیے تاکہ اصل جیوترلنگا کے مقام پر ایک عظیم الشان کاشی وشوناتھ مندر تعمیر کیا جا سکے۔‘‘
قبل ازیں، گیانواپی، متھرا میں سری کرشنا جنم بھومی-شاہی عیدگاہ اور سنبھل شاہی جامع مسجد تنازعات میں فریقین نے اشارہ دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے ثالثی اقدام کے تحت عدالت سے باہر تصفیہ پر عدالتی فیصلے کو ترجیح دیں گے۔
گیانواپی تنازعہ وارانسی میں کاشی وشوناتھ مندر سے متصل مسجد کمپلیکس کے مذہبی کردار پر متضاد دعووں سے متعلق ہے۔
ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ مسجد مغل دور میں ایک مندر کے انہدام کے بعد تعمیر کی گئی تھی، جب کہ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ ایک جائز وقف جائیداد ہے اور ہندوؤں کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔
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