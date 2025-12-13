کانپور میں کشتریہ مہاسبھا کے ریاستی صدر کے گھر پر پھینکے گئے چار بم، ملزمین فرار
شرپسندوں نے شناخت چھپانے کے لیے گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی سیاہ کر دی تھی۔
Published : December 13, 2025 at 7:58 PM IST
کانپور: اترپردیش کے کانپور میں جمعہ کی رات برہ تھانہ حلقے میں آل انڈیا کشتریہ مہاسبھا کے ریاستی صدر منوج سنگھ بھدوریا کے گھر پر بم پھینکے گئے۔ تین شرپسند سفید آلٹو کار میں آئے اور چار بم پھینکے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے تو بدمعاش کار میں فرار ہو گئے۔ بدمعاشوں نے کار کی نمبر پلیٹ سیاہ کر رکھی تھی تاکہ کوئی اسے نوٹ نہ کر سکے۔ بم بازی کا یہ پورا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو گیا ہے جو منظر عام پر آگیا ہے۔
منوج سنگھ بھدوریا نے پولیس کو دی گئی شکایت میں کہا کہ "جمعہ کی رات تقریباً 12:20 بجے، ایک سفید رنگ کی آلٹو کار جرولی میں میرے گھر کے سامنے آکر رکی۔ تین نوجوان کار سے باہر نکلے۔ دو کے چہرے کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے، جب کہ تیسرے کا چہرا کھلا ہوا تھا۔ تینوں بدمعاشوں نے گھر میں چار بم پھینکے۔" دھماکوں سے مکان کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور گردونواح میں خوف وہراس پھیل گیا۔
واردات کے بعد کار میں سوار ملزمان موقعے سے فرار ہوگئے۔ منوج سنگھ نے وضاحت کی کہ شناخت چھپانے کے لیے کار کی نمبر پلیٹ پر سیاہ رنگ لگا دیا گیا تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اور فرانزک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور جانچ شروع کر دی۔
برہ پولیس اسٹیشن کے انچارج رویندر کمار سریواستو نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر مجرموں کی شناخت کی جارہی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
سی سی ٹی وی فوٹج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً 12:20 بجے ایک سفید کار آتی ہے۔ یہ منوج سنگھ بھدوریا کے گھر کے سامنے گاڑی بیک کر کے موڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ ایک موٹر سائیکل سوار وہاں سے گزرا۔ موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر ملزمان رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کار میں آگے بیٹھا بدمعاش منہ پر کپڑا باندھے ہوئے اترتا ہے اور پہلا بم منوج سنگھ بھدوریا کے گھر پر پھینکتا ہے۔
پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ملزم بھی منہ ڈھانپ کر باہر نکلتا ہے اور دوسرا بم پھینک دیتا ہے۔ پھر، تیسرا مجرم جو گاڑی چلا رہا تھا، بغیر چہرہ ڈھانپے باہر نکلتا ہے اور تیسرا بم پھینکتا ہے۔ یکے بعد دیگرے چار بم پھینکے جاتے ہیں۔ دھماکوں کی آواز سن کر اہل محلہ باہر نکل آئے۔ لوگوں کو دیکھ کر نقاب پوش ملزمین اپنی گاڑی میں فرار ہو گئے۔
