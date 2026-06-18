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تین سو چالیس کروڑ کی ٹیکس چوری کا معاملہ: بمبئی ہائی کورٹ نے کھیمانی برادران کو ریلیف دینے سے کر دیا انکار

سی بی آئی نے ان معاشی جرائم کے لیے کھیمانی برادران کے خلاف مقدمہ شروع کیا ہے۔

bombay high court refused give any relief in tax fraud case Urdu News
بمبئی ہائی کورٹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 18, 2026 at 9:36 AM IST

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ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹ (VAT) ادا نہ کرنے پر 340 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کے معاملے میں سریش کھیمانی اور اشوک کھیمانی کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ جسٹس شیوکمار ڈیگے نے بغیر کوئی راحت دیے اس معاملے میں فوجداری کارروائی کو منسوخ کرنے کی ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اب دونوں کے خلاف باضابطہ ٹرائل کا راستہ صاف ہے۔

کیا ہے سارا معاملہ؟

یہ الزام ہے کہ 2005 سے 2010 کے درمیان رائل ڈسٹلریز اور کھیمانی ڈسٹلریز نامی کمپنیوں نے ایکسائز ڈیوٹی اور ویٹ (VAT) کی کافی مقدار میں چوری کی۔ مزید برآں، سی بی آئی نے اپنی چارج شیٹ میں الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی سہولت کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا۔

سی بی آئی نے ان مالی جرائم کے لیے کھیمانی برادران کے خلاف مقدمہ شروع کیا ہے۔ تاہم، بھائیوں نے سی بی آئی کی طرف سے شروع کی گئی مجرمانہ کارروائی کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔

کھیمانی برادران کے دلائل

اس درخواست کی سماعت جسٹس شیوکمار ڈیگے کی سربراہی میں سنگل جج کی بنچ نے کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ایکسائز اور ویٹ (VAT) محکمے انہیں الزامات سے پہلے ہی بری کر چکے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ اس طرح کی بریت کے بعد انہی الزامات کی بنیاد پر فوجداری مقدمے کو جاری رکھنا قانونی طور پر ناجائز ہے۔

ہائی کورٹ کا فیصلہ

ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کھیمانی برادران کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ محکمانہ تفتیش کا طریقۂ کار فوجداری مقدمے سے بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے نوٹس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن سی بی آئی کے پاس ان دونوں افراد کی سازش، فرضی بل بنانے اور سرکاری خزانے کو دھوکہ دینے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔

الزامات کو بے بنیاد قرار دینا مناسب نہیں

اس لیے فوجداری کارروائی کے ابتدائی مرحلے میں الزامات کو بے بنیاد قرار دینا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ مقدمے کی سماعت کے دوران ثبوتوں کے خلاف الزامات اور حقائق کو جانچنا ضروری ہے، ہائی کورٹ نے کھیمانی برادران کی درخواست کو خارج کر دیا اور انہیں کوئی ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔

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TAGGED:

TAX FRAUD CASE
EXCISE DUTY VAT
TAX EVASION CASE
BOMBAY HC ON TAX EVASION
BOMBAY HIGH COURT ON TAX EVASION

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