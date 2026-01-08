بامبے ہائی کورٹ نے بی ایم سی الیکشن میں فرضی اے بی فارم معاملے میں بی جے پی کو نوٹس جاری کیا
ہائیکورٹ نے بی جے پی، الیکشن کمیشن اور امیدوار شلپا کیلوسکر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے میں اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت کی۔
Published : January 8, 2026 at 8:34 AM IST
ممبئی: سائن-کولی واڑا وارڈ میں بغاوت نے اب بی جے پی پر ہی بھاری پڑ رہی ہے۔ شیو سینا کی عرضی کا نوٹس لیتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ نے بدھ کو آخرکار بی جے پی اور دیگر سبھی فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا۔
منگل کی سماعت کے دوران بامبے ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ بی جے پی اس معاملے پر خاموش کیوں ہے؟ پوجا کامبلے اس وارڈ میں شیوسینا کی جانب سے مہاوتی اتحاد کی باضابطہ امیدوار ہیں۔ تاہم، بی جے پی کی شلپا کیلوسکر نے بغاوت کرتے ہوئے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔
یہی نہیں، انہوں نے ایک فرضی اے بی فارم (پارٹی کے اجازت نامہ) کی رنگین فوٹو کاپی منسلک کی ہے اور خود کو مہایوتی امیدوار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مہم شروع کر دی ہے۔ آخر کار پوجا کامبلے کے شوہر مہیش کامبلے نے اس معاملے کو چیلنج کرتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔
درخواست میں کامبلے کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ کیلوسکر کے کاغذات نامزدگی، جو ایک بوگس اے بی فارم کے ساتھ داخل کیے گئے تھے، کو منسوخ کیا جائے۔ درخواست کی سماعت چیف جسٹس چندر شیکھر اور جسٹس گوتم انکھڈ کی بنچ کے سامنے ہوئی۔ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد بامبے ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ وہ اس بغاوت کو نہیں روک سکتے۔
انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا درخواست گزار عرضی واپس لیں گے؟ کامبلے کے درخواست واپس لینے سے انکار کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے عرضی کو سماعت کے لیے قبول کر لیا اور بدھ کو بی جے پی، الیکشن کمیشن اور امیدوار شلپا کیلوسکر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں معاملے میں اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت کی۔
الیکشن کمیشن نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں واضح کیا کہ شلپا کیلوسکر کی عرضی قواعد کے مطابق داخل کی گئی تھی، اس لیے اسے صحیح مانا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سچیندر شیٹی نے پہلے عدالت کو بتایا تھا کہ کامبلے کے اعتراض کا صحیح جواب دیا جا چکا ہے۔
