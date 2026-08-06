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2013 جنسی استحصال کیس میں صحافی ترون تیج پال مجرم قرار، بریت کا فیصلہ مسترد

بامبے ہائی کورٹ نے ترون تیج پال عصمت دری کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے پرروک لگاتے ہوئے تیج پال کو مجرم قرار دےدیا ہے۔

2013 جنسی استحصال کیس میں صحافی ترون تیج پال مجرم قرار
2013 جنسی استحصال کیس میں صحافی ترون تیج پال مجرم قرار (Etv Bharat)
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By PTI

Published : August 6, 2026 at 12:24 PM IST

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پنجی: بامبے ہائی کورٹ نے جمعرات کو تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیج پال کو 2013 کے جنسی استحصال کے ایک معاملے میں عصمت دری کے الزام میں مجرم قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے اس حکم کو بھی مسترد کر دیا جس میں تیج پال کو بری کیا گیا ہے۔

ہائی کورٹ کی گوا بنچ کے جسٹس نیلا گوکھلے اور امت جمسندیکر کی بنچ نے کہا کہ وہ دوپہر کو سزا سنائیں گے۔

تیج پال کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 (2) (ایف) (وہ شخص جو سرپرست ہے یا اعتماد یا اتھارٹی کی حیثیت سے کسی عورت کی عصمت دری کرتا ہے)، 354 (اے) (جنسی طور پر ہراساں کرنا) اور 354 (بی) کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہے۔

دفعہ 376 کے تحت تیج پال کو کم از کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔

جب تیج پال کے وکیل آبا پونڈا نے کم سے کم سزا کا مطالبہ کیا تو گوا حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے ایک سخت پیغام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا مطالبہ کیا۔

تیج پال، جو عدالت میں موجود تھے، نرمی کی کوشش کی، اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک "سیاسی شکار" اور دو بیٹیوں کے باپ ہیں۔

تیج پال کی ایک سابق جونیئر ساتھی نے تجربہ کار صحافی کے خلاف نومبر 2013 میں گوا میں تھنک فیسٹ ایونٹ کے دوران ہوٹل کی لفٹ کے اندر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔

2021 میں ٹرائل کورٹ کے ذریعہ تیج پال کو بری کرنے کے بعد، گوا حکومت نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔

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TAGGED:

TARUN TEJPAL CONVICTS
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