2013 جنسی استحصال کیس میں صحافی ترون تیج پال مجرم قرار، بریت کا فیصلہ مسترد
بامبے ہائی کورٹ نے ترون تیج پال عصمت دری کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے پرروک لگاتے ہوئے تیج پال کو مجرم قرار دےدیا ہے۔
By PTI
Published : August 6, 2026 at 12:24 PM IST
پنجی: بامبے ہائی کورٹ نے جمعرات کو تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیج پال کو 2013 کے جنسی استحصال کے ایک معاملے میں عصمت دری کے الزام میں مجرم قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے اس حکم کو بھی مسترد کر دیا جس میں تیج پال کو بری کیا گیا ہے۔
ہائی کورٹ کی گوا بنچ کے جسٹس نیلا گوکھلے اور امت جمسندیکر کی بنچ نے کہا کہ وہ دوپہر کو سزا سنائیں گے۔
#WATCH | Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case— ANI (@ANI) August 6, 2026
Goa Advocate General Devidas Pangam says, "...The court has heard the accused on the question of the quantum of sentence. The court will pass the order regarding… pic.twitter.com/7FNvQ1Nhp9
تیج پال کو تعزیرات ہند کی دفعہ 376 (2) (ایف) (وہ شخص جو سرپرست ہے یا اعتماد یا اتھارٹی کی حیثیت سے کسی عورت کی عصمت دری کرتا ہے)، 354 (اے) (جنسی طور پر ہراساں کرنا) اور 354 (بی) کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہے۔
دفعہ 376 کے تحت تیج پال کو کم از کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔
#WATCH | Panaji | Goa Police's Sunita Sawant, who was the Investigating Officer in Tarun Tejpal sexual assault case, says, " the case investigation was conducted properly. all the things which came out during the investigation were presented before the court. at some point in… pic.twitter.com/AaTKPyt2VD— ANI (@ANI) August 6, 2026
جب تیج پال کے وکیل آبا پونڈا نے کم سے کم سزا کا مطالبہ کیا تو گوا حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے ایک سخت پیغام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا مطالبہ کیا۔
تیج پال، جو عدالت میں موجود تھے، نرمی کی کوشش کی، اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک "سیاسی شکار" اور دو بیٹیوں کے باپ ہیں۔
#WATCH | Panaji, Goa: Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal reaches High Court of Bombay at Goa for judgement in sexual assault case pic.twitter.com/D5dnR6AcW5— ANI (@ANI) August 6, 2026
تیج پال کی ایک سابق جونیئر ساتھی نے تجربہ کار صحافی کے خلاف نومبر 2013 میں گوا میں تھنک فیسٹ ایونٹ کے دوران ہوٹل کی لفٹ کے اندر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔
2021 میں ٹرائل کورٹ کے ذریعہ تیج پال کو بری کرنے کے بعد، گوا حکومت نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
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