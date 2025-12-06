سہراب الدین شیخ انکاؤنٹر کیس: بمبئی ہائیکورٹ میں بریت کے خلاف اپیل کی سماعت جاری
سینئر وکیل گوتم تیواری نے بتایا کہ کس طرح سہراب الدین کو غیر قانونی حراست میں لیکر فرضی انکاؤنٹر کیا گیا۔
Published : December 6, 2025 at 1:37 PM IST
بمبئی: بمبئی ہائیکورٹ میں جمعہ کے روز سہراب الدین شیخ، ان کی اہلیہ کوثر بی اور چشم دید گواہ تلسی رام پرجاپتی کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر سے متعلق مقدمے میں بریت کے خلاف اپیل کی حتمی سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس شری چندرشیکھر اور جسٹس گوتم انکھڈ کی بنچ کے روبرو درخواست گزار رباب الدین شیخ کے وکیل، سینئر ایڈووکیٹ گوتَم تیواری نے مؤقف اختیار کیا کہ سہراب الدین اور کوثر بی کو غیرقانونی طور پر حراست میں لے کر ایک فرضی انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا۔
تیواری نے عدالت کو بتایا کہ سہراب الدین کو ایک مقام سے اٹھایا گیا، پھر جھوٹا ریکارڈ بناتے ہوئے کسی اور جگہ سے گرفتاری ظاہر کی گئی اور بعد ازاں انہیں منصوبہ بند طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوثر بی کو الگ تھلگ رکھ کر قتل کیا گیا اور ان کی لاش جلا کر اس کی راکھ صابرمتی دریا میں بہا دی گئی۔ وکیلِ درخواست گزار نے نشاندہی کی کہ واحد چشم دید گواہ تلسی رام پرجاپتی نے سارا واقعہ اپنے بھائی کندن پرجاپتی کو بتایا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد انہیں مبینہ طور پر جھوٹے منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا اور پھر ایک اور فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا۔
ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت کے بعد عدالت نے اپنے طے شدہ مصروف پروگرام کے باعث کارروائی ملتوی کر دی۔ اگلی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل سالیسٹر جنرل انیل سنگھ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مرکزی حکومت اور سی بی آئی نے 2018 میں سیشن عدالت کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور کوئی اپیل دائر نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود رباب الدین شیخ نے ہائیکورٹ سے رجوع کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ڈی جی ونجارا کے ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے میں ترقی
یاد رہے کہ خصوصی سی بی آئی عدالت نے دسمبر 2018 میں ناکافی ثبوت کی بنیاد پر تمام 22 ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ جج ایس جے شرما نے اعتراف کیا تھا کہ قانونی مجبوریوں کے باعث فیصلہ دینا پڑا، اور سہراب الدین کے اہلِ خانہ سے معذرت بھی کی تھی۔