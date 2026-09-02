ڈشا سالیان کی موت کا معاملہ: بمبئی ہائیکورٹ نے سی بی آئی تحقیقات کا حکم دے دیا
عدالت کے فیصلے کے بعد ستیش سالیان جذباتی ہوگئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ چھ برس سے اس دن کا انتظار کررہے تھے۔
Published : September 2, 2026 at 3:26 PM IST
ممبئی : بمبئی ہائیکورٹ نے سابق سلیبریٹی مینیجر ڈشا سالیان کی جون 2020 میں ہوئی موت کے معاملے میں مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) سے تحقیقات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم ڈشا سالیان کے والد ستیش سالیان کی جانب سے دائر درخواست پر دیا گیا، جنہوں نے اپنی بیٹی کی موت کے حالات پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
جسٹس سارنگ کوٹوال اور جسٹس رنجت سنہا راجا بھوسلے پر مشتمل بنچ نے سی بی آئی کو ہدایت دی کہ وہ معاملے میں ایف آئی آر درج کرے، متوفیہ کے والد کا بیان ریکارڈ کرے اور ڈشا سالیان کی موت سے متعلق تمام پہلوؤں کی جامع تحقیقات کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ تحقیقات کے دوران خاطر خواہ شواہد سامنے آنے تک کسی بھی شخص کو ملزم قرار نہیں دیا جائے گا۔بمبئی پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ معاملے سے متعلق تمام کیس ریکارڈ اور دستاویزات فوری طور پر سی بی آئی کے حوالے کرے۔
عدالت نے حکم دیا کہ سی بی آئی کی جانب سے ایک سینئر افسر کو تفتیشی افسر مقرر کیا جائے۔ مذکورہ افسر پہلے درخواست گزار ستیش سالیان کا بیان ریکارڈ کرے گا، اس کے بعد باضابطہ طور پر کیس درج کرکے ڈشا سالیان کی موت سے متعلق تمام حالات اور الزامات کی تحقیقات کرے گا۔ تحقیقات بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی متعلقہ دفعات کے تحت کی جائیں گی۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر تحقیقات کے دوران سی بی آئی کو ایسا کوئی مواد نہیں ملتا جس کی بنیاد پر فوجداری مقدمہ بنتا ہو تو ایجنسی متعلقہ عدالت کے سامنے مناسب سمری رپورٹ پیش کرسکتی ہے۔ تاہم ستیش سالیان کو ایسی کسی منفی یا حتمی رپورٹ کے خلاف اعتراض داخل کرنے اور پروٹسٹ پٹیشن دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ہائیکورٹ نے اپنے حکم میں اس حق کو واضح طور پر برقرار رکھا ہے۔
عدالتی فیصلے کے بعد ڈشا سالیان کے والد کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نیلیش اوجھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے سی بی آئی کو ایف آئی آر درج کرنے، سینئر افسر کی سربراہی میں تحقیقات کرنے اور مالونی پولیس اسٹیشن کو تمام ریکارڈ سی بی آئی کے حوالے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئی کسی منفی رپورٹ کے ساتھ آتی ہے تو ان کے موکل کو اس کے خلاف اعتراض اور پروٹسٹ پٹیشن دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
وکیل نے کہا کہ ان کے مطابق ’’آج انصاف کے عمل کا آغاز ہوا ہے‘‘ اور حقیقی انصاف اس وقت ہوگا جب تحقیقات میں ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی ہو۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ستیش سالیان جذباتی ہوگئے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ چھ برس سے اس دن کا انتظار کررہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی کے کھونے کا غم ہے، اس لیے یہ ان کے لیے خوشی کا موقع نہیں، تاہم عدالت کے حکم سے انہیں اطمینان محسوس ہوا ہے۔
ستیش سالیان نے الزام عائد کیا کہ وہ گزشتہ ایک سال سے اس معاملے کو اٹھا رہے تھے، لیکن ممبئی پولیس نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اصل ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی نہیں ہوجاتی، وہ اس معاملے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ڈشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ممبئی کے ملاڈ علاقے میں واقع ایک رہائشی عمارت کی 14ویں منزل سے گرنے کے بعد ہوئی تھی۔ ممبئی پولیس نے اس وقت حادثاتی موت کی رپورٹ درج کی تھی۔
تاہم ڈشا سالیان کے والد نے گزشتہ سال بمبئی ہائیکورٹ سے رجوع کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی موت کے حالات پر سنگین شکوک کا اظہار کیا اور الزام عائد کیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ انہوں نے معاملے کی سی بی آئی تحقیقات اور شیوسینا (یو بی ٹی) کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ریاستی حکومت نے عدالت کے سامنے مؤقف اختیار کیا تھا کہ ممبئی پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ خودکشی کا معاملہ ہے۔
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آدتیہ ٹھاکرے نے بھی معاملے میں مداخلت کی درخواست دائر کی تھی۔ ان کی جانب سے سینئر وکیل سدھیپ پس بولا نے عدالت میں مؤقف پیش کیا کہ انہیں صرف سیاسی دشمنی کی بنیاد پر معاملے میں گھسیٹا جارہا ہے اور محض کسی شخص کے الزام کی بنیاد پر ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج نہیں کیا جاسکتا۔ بمبئی ہائیکورٹ کے تازہ حکم کے بعد اب معاملہ سی بی آئی کی تحقیقات کے مرحلے میں داخل ہوگیا ہے۔