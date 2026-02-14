انڈیگو کی فلائٹ میں بم کی دھمکی، طیارے کے ٹوائلٹ سے مشکوک خط برآمد

انڈیگو کی فلائٹ میں بم کی دھمکی، طیارے کے ٹوائلٹ سے مشکوک خط برآمد
کولکاتہ سے شیلانگ جانے والی انڈیگو کی پرواز کے ٹوائلٹ میں عملے کے ایک رکن کو بم کی دھمکی کا خط ملا۔
Published : February 14, 2026 at 4:08 PM IST
کولکاتہ: شیلانگ جانے والی انڈیگو کی پرواز بم کی دھمکی ملنے کے بعد ہفتہ کو کولکاتہ ہوائی اڈے پر تقریباً چار گھنٹے تک پھنسی رہی۔ انڈیگو فلائٹ 6E 7304 کو ایک الگ تھلگ خلیج میں لے جایا گیا جب ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ پایا گیا جس میں دعوی کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز میں بم نصب کیا گیا تھا۔
تاہم بعد میں یہ دھمکی دھوکہ ثابت ہوئی اور معیاری سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق مکمل تلاشی لینے کے بعد پرواز 1.33 بجے اپنی منزل کے لیے روانہ ہوئی۔
ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) کے ترجمان نے کہا کہ یہ نوٹ صبح 9:15 بجے کے قریب بیت الخلاء میں عملے کے ایک رکن کو ملا، جو روانگی کے مقررہ وقت سے تقریباً 15 منٹ پہلے تھا۔ 60 مسافروں میں سے کچھ پہلے ہی طیارے میں سوار ہو چکے تھے۔
مسافروں کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا، اور ہوائی جہاز کو الگ تھلگ خلیج میں منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیاری سیکیورٹی پروٹوکول پر عمل کیا گیا اور متعلقہ اداروں نے مکمل تحقیقات کی۔
اے اے آئی کے ایک ترجمان نے کہا کہ تمام حفاظتی جانچ پڑتال مکمل کرنے اور سیکورٹی حکام سے کلیئرنس حاصل کرنے کے بعد، طیارے کو آپریشن کے لیے محفوظ قرار دیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 23 جنوری کو دہلی سے پونے جانے والی انڈیگو کی پرواز میں بھی اسی طرح کا دھمکی آمیز خط ملا تھا۔ وہ خط، ہاتھ سے لکھا ہوا، عملے کے ایک رکن کو بیت الخلاء میں ملا۔