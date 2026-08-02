ایودھیا میڈیکل کالج میں بم بنانے سے متعلق تحریری نوٹ برآمد، پیرامیڈیکل طالب علم زیر حراست
پولیس نے بلرام پور ضلع کے رہائشی سرفراز کو حراست میں لیا، جو میڈیکل کالج میں لیبارٹری ٹیکنیشن کے پہلے سال کا طالب علم ہے۔
Published : August 2, 2026 at 3:28 PM IST
ایودھیا : اتر پردیش کے ایودھیا میں واقع راجارشی دشرتھ خودمختار ریاستی میڈیکل کالج سے بم بنانے کے طریقہ کار سے متعلق ایک مشتبہ ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ برآمد ہونے کے بعد پولیس نے ایک پیرامیڈیکل طالب علم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ نوٹ میڈیکل کالج کے ایکسرے شعبے میں رات کی ڈیوٹی مکمل ہونے کے بعد عملے کو ملا۔ عملے نے مشتبہ تحریر فوری طور پر کالج انتظامیہ کے حوالے کی، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے بلرام پور ضلع کے رہائشی سرفراز کو حراست میں لیا، جو میڈیکل کالج میں لیبارٹری ٹیکنیشن کے پہلے سال کا طالب علم ہے۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں طالب علم نے پولیس کو بتایا کہ وہ رات کی ڈیوٹی کے دوران اپنے لیپ ٹاپ پر ایک فلم دیکھ رہا تھا، جس میں بم بنانے کے حوالے سے معلومات دکھائی گئی تھیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ فلم میں دکھائی گئی معلومات کو صرف کاغذ پر نقل کیا تھا اور اس کا کوئی مجرمانہ ارادہ نہیں تھا۔ تاہم پولیس اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے۔
سرفراز کو مزید تفتیش کے لیے پولیس لائنز منتقل کیا گیا، جہاں اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی)، اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف)، اسپیشل برانچ اور انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے افسران نے اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کی۔ پولیس نے اس طالب علم سے بھی پوچھ گچھ کی جو اس رات سرفراز کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا، جبکہ ایک تیسرے طالب علم سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جو ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اپنے آبائی شہر چلا گیا تھا۔
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میڈیکل کالج کے چیف میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ مشتبہ نوٹ ملتے ہی انتظامیہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ پولیس حکام نے واضح کیا کہ ابھی تک اس معاملے میں کسی کی باضابطہ گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔