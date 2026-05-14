پونے کے پرائیویٹ اسپتال میں بم جیسی چیز ملنے سے خوف و ہراس
انسداد بم دستہ اور اے ٹی ایس نے مشتبہ چیز کو قبضے میں لے لیا اور اس کی جانچ میں مصروف ہیں۔
Published : May 14, 2026 at 8:52 AM IST
پونے: مہاراشٹر کے پونے کے ہڈپسر علاقے میں بدھ کو اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب کامدھینو اسٹیٹ کے پارکنگ ایریا کے سامنے واقع ایک پرائیویٹ اسپتال کے ٹوائلٹ کے اندر سے بم جیسی چیز ملی ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی بم اسکواڈ نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر مشکوک چیز کو قبضے میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق بدھ کی شام ہڈپسر اسپتال کے بیت الخلا میں مشتبہ چیز پائی گئی۔
ہسپتال میں مشکوک چیز کا پتہ چلنے کے بعد مریضوں، لواحقین اور آس پاس کے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر آس پاس کے علاقوں میں نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی۔ اطلاع ملنے پر انسداد بم دستہ جائے وقوع پر پہنچا تاکہ مشکوک چیز کا معائنہ کیا جائے اور اسے محفوظ طریقے سے تباہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس مشکوک چیز کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
تاہم، اس بات کی سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے کہ آیا یہ واقعی بم تھا یا کوئی اور چیز۔ دریں اثنا، اتنے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں سکیورٹی میں لاپرواہی کو لے کر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔
اس مشکوک چیز کو کس نے رکھا؟ کیا اسے کسی مریض کے رشتے دار نے رکھا؟ یا اس کا تلعق مالی تنازع، بلنگ کے مسئلے یا کسی اور معاملے سے تھا؟ اس طرح کے چرچے اور افواہیں اس وقت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پولیس اور متعلقہ ایجنسیاں سی سی ٹی وی فوٹیج، ہسپتال کے مہمانوں کے ریکارڈ اور دیگر تکنیکی تحقیقاتی طریقوں کی بنیاد پر معاملے کی جانچ کر رہی ہیں۔
مزید پڑھیں:
آسام میں بی جے پی کے امیدوار کے گھر سے دستی بم برآمد، پولیس کر رہی ہے تحقیقات
بلیا: تالاب میں بچوں کو ملا مورٹار شیل، کاٹ کر کباڑ میں بیچنے کی تھی تیاری مگر ٹل گیا حادثہ
جمشیدپور میں دوسری عالمی جنگ کے بموں کی برآمدگی، فوج کا بڑا سرچ آپریشن شروع