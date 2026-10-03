بولارم اسلحہ چوری معاملہ: مزید 7 گرفتار: چوری شدہ ہتھیار مغربی بنگال میں فروخت کرنے کا منصوبہ تھا
ملزم کی جانب سے ہتھیار کو لوگوں کو دھمکانے اور شاہراہوں پر لوٹ مار کی وارداتوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش بھی کی۔
Published : October 3, 2026 at 6:06 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ کے بولارم میں بھارتی فوج کی مدراس رجمنٹ کے ایک یونٹ سے اسلحہ اور گولہ بارود چوری کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے مزید سات افراد کو گرفتار کرلیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں فوج کے تین اہلکار (سروس) بھی شامل ہیں۔ گرفتار فوجی اہلکاروں کی شناخت کونڈوری شیشولو (36) سپاہی، ونود کمار (34) نائک اور کوچرکنٹھی پروین (37) حوالدار کے طور پر کی گئی ہے۔ دیگر گرفتار ملزمین میں نرنجن، مالیکارجن، بربل شاہ اور اوی ڈے شامل ہیں۔ ملکاجگیری پولیس کے مطابق اس معاملے کا کلیدی ملزم 37 سالہ ملیش ہے، جو 20 بٹالین مدراس رجمنٹ کا ریٹائرڈ حوالدار ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملیش نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر فوجی اسلحہ چوری کرنے کی منصوبہ بندی کی اور بعد میں چوری شدہ ہتھیاروں کو مغربی بنگال میں اپنے رابطوں کے ذریعے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق ملیش گزشتہ تقریباً 10 دن سے پولیس کی حراست میں ہے۔ اس نے 2009 میں فوج میں شمولیت کے بعد اسلحہ اور گولہ بارود کو سنبھالنے کی تربیت حاصل کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق فوج میں مختلف مقامات پر تعیناتی کے دوران وہ اسلحہ خانہ (آرمری) کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انجام دیتا رہا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرائض میں مبینہ غفلت کے باعث اسے کئی مرتبہ اعلیٰ فوجی افسران کی جانب سے تادیبی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔
پولیس کے مطابق ملیش میں اس وقت ناراضی پیدا ہوئی جب اس کی ابتدائی 16 سالہ سروس مکمل ہونے کے بعد مزید تین سال کی ملازمت کی درخواست منظور نہیں کی گئی۔ سال 2022 میں کولکاتا کے بیرک پور کینٹونمنٹ میں تعیناتی کے دوران اس کی شناسائی بربل شاہ سے ہوئی، جو کینٹونمنٹ کے قریب گنے کے رس کا مرکز چلاتا تھا۔ بربل نے ملیش کی ملاقات اول ڈے عرف ’او بی‘ سے کرائی، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر آتشیں اسلحہ کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق ملیش نے یہ جانچنے کے لیے کہ آیا ’او بی‘ واقعی اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث ہے یا نہیں، اس سے 10 ہزار روپے میں ایک بندوق خریدی۔
بتایا گیا ہے کہ اس نے اس ہتھیار کو لوگوں کو دھمکانے اور شاہراہوں پر لوٹ مار کی وارداتوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش بھی کی۔ تاہم کولکاتا میں اس بندوق کا استعمال ممکن نہ ہونے کے باعث اس نے اسے اپنے آبائی گاؤں میں چھپا دیا۔ ملیش کچھ عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2023 میں دوبارہ بیرک پور میں ڈیوٹی پر بحال ہوا۔ بعد ازاں جون 2025 میں اس کا تبادلہ مدراس رجمنٹ کے بولارم یونٹ میں کردیا گیا۔ وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ یاپرا ل میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اسی دوران اس نے ناگرکرنول میں اپنی ملکیت کے ایک خالی پلاٹ پر مکان تعمیر کرنا شروع کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس نے مکان کی تعمیر کے لیے قرض حاصل کیا تھا اور اسے توقع تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے فوائد سے وہ قرض اور دیگر اخراجات پورے کرلے گا۔ بعد میں اس نے ناگرکرنول کے علاقے میں تقریباً 8 لاکھ روپے مالیت کا ایک اور پلاٹ بھی خرید لیا۔
پولیس کے مطابق مکان کی تعمیر اور نئے پلاٹ کی خریداری کے باعث اس پر مالی دباؤ بڑھتا گیا، جس کے بعد اس نے مالی مشکلات دور کرنے کے لیے فوجی اسلحہ چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابتدائی طور پر ملیش نے اپنے بچپن کے دوستوں نرنجن اور مالیکارجن کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملیش نے بینکوں اور زیورات کی دکانوں میں ڈکیتیوں پر مبنی ویب سیریز اور ویڈیوز دیکھی تھیں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہی ویڈیوز سے متاثر ہوکر ملیش نے فوجی اسلحہ چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ اس نے 2025 میں ہی چوری کا منصوبہ تیار کرلیا تھا، تاہم نرنجن اور مالیکارجن کے اس میں شامل ہونے سے انکار کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کردی۔
رواں سال جولائی میں ملیش نے مدراس رجمنٹ کی 20ویں بٹالین میں متعدد مرتبہ جاکر وہاں کی صورت حال کا جائزہ لیا اور وہاں کام کرنے والے شیشو اور اپنے بیچ میٹ پروین کی مدد حاصل کی۔ پولیس کے مطابق ملیش نے شیشو سے مسلسل رابطہ رکھا اور ہیڈکوارٹر کے اسلحہ خانے میں موجود ہتھیار اور گولہ بارود چوری کرنے میں اس کی مدد طلب کی۔ اس نے ایک اور ملازم ونود کو بھی اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ شیشو نے اس مقصد کے لیے فٹبال گراؤنڈ میں ونود کو ایک لاکھ روپے دیے، جس کے بعد ونود بھی چوری میں تعاون کرنے پر رضامند ہوگیا۔
پولیس کے مطابق چوری کی منصوبہ بندی کے تحت واردات سے تقریباً ایک ہفتہ قبل سی سی ٹی وی کیمروں کو ناکارہ کردیا گیا تھا۔ واردات کے روز ملیش نے کیمروں پر فوم اسپرے کردیا، جبکہ پروین اور شیشو نے اس کی مدد کے لیے لائٹس بند کردیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شیشو اور پروین نے دیگر فوجیوں کی توجہ دوسری جانب مبذول رکھی، جبکہ ملیش نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک اسلحہ منتقل کیا۔ تفتیش کے دوران ملیش نے مبینہ طور پر بتایا کہ اس نے ابتدائی طور پر اسلحہ اور گولہ بارود ایک دو پہیہ گاڑی کے ذریعے منتقل کیا اور بعد میں کار سے اسے ناگرکرنول میں واقع اپنے گھر پہنچایا، جہاں اس نے چوری شدہ اسلحہ چھپا دیا۔
رپورٹس کے مطابق پوچھ گچھ کے دوران ملیش نے اعتراف کیا کہ مدراس رجمنٹ کی 16ویں بٹالین سے وابستہ پروین اور 20ویں بٹالین سے وابستہ شیشو اور ونود نے اسلحہ چوری کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ پولیس کے مطابق چوری کے بعد ملیش نے کولکاتا میں موجود اپنے رابطے بربل شاہ سے رابطہ کیا۔ بربل کے ذریعے اس نے چوری شدہ ہتھیار اول دے عرف ’او بی‘ کو فراہم کرنے کا سودا طے کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بربل نے چار اے کے 47 رائفلوں کے لیے 5 لاکھ روپے اور پستولوں کے لیے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔
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تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوسکا ہے کہ چوری کیے گئے ہتھیاروں میں سے کتنے ہتھیار فروخت کیے گئے اور انہیں حقیقت میں کس کس شخص کے حوالے کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بربل شاہ بنگلہ دیش سے کولکاتا منتقل ہوا تھا اور وہیں مقیم تھا۔ تفتیش میں یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آیا بربل شاہ اور ’او بی‘ ملک بھر میں سرگرم کسی غیر قانونی اسلحہ نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا نہیں۔ پولیس اس معاملے میں چوری کیے گئے تمام ہتھیاروں کی بازیابی، ان کی ممکنہ فروخت اور اسلحہ اسمگلنگ سے وابستہ دیگر افراد کے کردار کی بھی تحقیقات کررہی ہے۔