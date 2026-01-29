دہرادون میں نوجوان خاتون کی لاش ملنے سے مچی ہلچل، شک کے دائرہ میں کزن فرار
نوجوان خاتون کی لاش اس کے گھر سے 100 میٹر کے فاصلے پر ملی۔ وکاس نگر میں ایک دن میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔
Published : January 29, 2026 at 1:28 PM IST
وکاس نگر، اتراکھنڈ: دہرادون ضلع کے وکاس نگر میں کشمیری شال بیچنے والوں پر حملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ وکاس نگر میں ایک نوجوان خاتون کی لاش کی دریافت نے ہلچل مچادی۔ دہرادون پولیس کے مطابق نوجوان خاتون کی لاش اس کے گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی اپنے کزن کے ساتھ گئی تھی۔
دہرادون کے ایس ایس پی اجے سنگھ کے مطابق پورے واقعہ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اجے سنگھ کے مطابق نوجوان خاتون کا کزن مفرور ہے۔ ایف ایس ایل کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے۔
غور طلب ہے کہ بدھ کو دہرادون ضلع کے وکاس نگر میں دو کشمیری شال تاجروں نے بھی الزام لگایا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرلیا ہے۔ ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
ایس ایس پی اجے سنگھ دونوں واقعات کو لے کر وکاس نگر پہنچ رہے ہیں۔
- اپ ڈیٹ جاری ہے...
