دہرادون میں نوجوان خاتون کی لاش ملنے سے مچی ہلچل، شک کے دائرہ میں کزن فرار

نوجوان خاتون کی لاش اس کے گھر سے 100 میٹر کے فاصلے پر ملی۔ وکاس نگر میں ایک دن میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔

body of a young woman who had gone with her cousin was found in vikasnagar dehradun Urdu News
نوجوان خاتون کی لاش برآمد (ETV Bharat Concept image)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
وکاس نگر، اتراکھنڈ: دہرادون ضلع کے وکاس نگر میں کشمیری شال بیچنے والوں پر حملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ وکاس نگر میں ایک نوجوان خاتون کی لاش کی دریافت نے ہلچل مچادی۔ دہرادون پولیس کے مطابق نوجوان خاتون کی لاش اس کے گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی اپنے کزن کے ساتھ گئی تھی۔

دہرادون کے ایس ایس پی اجے سنگھ کے مطابق پورے واقعہ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اجے سنگھ کے مطابق نوجوان خاتون کا کزن مفرور ہے۔ ایف ایس ایل کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے۔

غور طلب ہے کہ بدھ کو دہرادون ضلع کے وکاس نگر میں دو کشمیری شال تاجروں نے بھی الزام لگایا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرلیا ہے۔ ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

ایس ایس پی اجے سنگھ دونوں واقعات کو لے کر وکاس نگر پہنچ رہے ہیں۔

  • اپ ڈیٹ جاری ہے...

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

