گھر کے ہی لال نے گھر میں بچھادی لاشیں، جانیے خونی واقعے کی دل دہلا دینے والی وجہ
زمین کی فروخت کی رقم نہ ملنے پر ناراض بیٹے نے اپنے والدین، دادی اور بہن کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔
Published : March 2, 2026 at 11:31 AM IST
بہرائچ، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے بہرائچ ضلع سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ زمین کی فروخت کی رقم نہ ملنے پر بیٹے نے والدین، دادی اور بہن کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ جس سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول بن گیا ہے۔
اطلاع ملنے پر پولیس نے نعشوں کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ احتیاط کے طور پر گاؤں میں بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ قتل کرتے کرتے ملزم بھی زخمی ہوا اور اسے علاج کے لیے پولیس کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔
چیختے رہے اور چلاتے رہے زخمی
بتایا گیا ہے کہ ضلع بہرائچ کے روپیڈیہا تھانہ علاقہ کے بسنت پور رودل رام گاؤں میں پاگل بیٹے نے کلہاڑی کے وار سے چار لوگوں کا قتل کر دیا۔ تمام زخمی چیختے رہے اور روتے رہے، لیکن وحشی بیٹے نے اس وقت تک پرسکون ہونے سے انکار کر دیا جب تک سب کی موت نہیں ہو گئی۔
زمین اور زیورات کی رقم میں حصہ نہ ملنے پر غصہ
یہ رپورٹ ایس پی رورل درگا پرساد تیواری کو ملزم نِرنکار کے بھائی گرودیو نے درج کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رامگاؤں میں رات تقریباً 12 بجے جب گرودیو اپنے کمرے سے باہر آئے تو ہنگامہ آرائی سن کر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی نِرنکار کو اپنے والد کی طرف سے بیچی گئی زمین اور زیورات کی رقم پر بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ غصے میں آکر نِرنکار نے اپنے والدین، دادی اور بہن پر کلہاڑی سے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ چاروں زخمی بعد میں دم توڑ گئے۔
رپورٹ کے مطابق نِرنکار نے کلہاڑی سے گرودیو کے سر پر بھی وار کیا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ واقعہ کے وقت گرودیو کا بیٹا آزاد بھی وہاں موجود تھا۔ آزاد نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو گاؤں والے بھی آگئے۔
سر پر کئی بار اینٹ مار کر خود کو زخمی کر لیا
بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران حملہ آور نِرنکار نے اپنے سر پر کئی بار اینٹ مار کر خود کو زخمی کر لیا۔ بدلو ورما کے بیٹے گرودیو کی تحریری معلومات کی بنیاد پر، بدلو رام کے بیٹے نِرنکار کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 103(1)/109(1) کے تحت روپیڈیہا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
جائے وقوعہ پر پولیس نے ملزم نِرنکار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے بہرائچ کے ضلع اسپتال میں داخل کرایا جہاں سے اسے لکھنؤ ریفر کر دیا گیا۔
دوسری طرف، مدعی گرودیو کا علاج پرائمری ہیلتھ سنٹر، چارڈا، روپیڈیہا میں چل رہا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، بہرائچ، دیگر حکام اور فرانزک ٹیم نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔
لاشوں کا پنچ نامہ کے بعد پوسٹ مارٹم
اس واقعے میں ہلاک ہونے والے بدلو رام ولد رام فیرن عمر 60، سنجو دیوی، بدلو رام کی بیوی، عمر 56، پاروتی، بیٹی، بدلو رام کی عمر تقریباً 42 اور سیتالا، بیوی رام فیرن، عمر 80، جو اس واقعے میں ہلاک ہو گئے، کی لاشوں کو پنچ نامہ کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بہرائچ بھیج دیا گیا ہے۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ فوری طور پر تنازعہ اور غصے کی وجہ سے پیش آیا کیونکہ ملزم نِرنکار کے مطابق اپنے والد کی طرف سے فروخت کی گئی زمین کی رقم اسے ادا نہیں کی گئی۔ پولیس تمام نکات پر سنجیدگی سے تفتیش کر رہی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔