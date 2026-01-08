شوہر، بیوی اور دو چھوٹے بچوں کی لاشیں برآمد، دروازہ اندر سے بند، پھر گولی کس نے چلائی؟ پولیس تفتیش جاری

شوہر، بیوی اور دو چھوٹے بچوں کی لاشیں برآمد، دروازہ اندر سے بند، پھر گولی کس نے چلائی؟ پولیس تفتیش جاری
پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ گھر کے اندر گولی کس نے چلائی، جس کی وجہ سے چار افراد ہلاک ہوئے۔
Published : January 8, 2026 at 7:10 PM IST
فیروز پور(پنجاب): پنجاب کے شہر فیروز پور میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کے دو چھوٹے بچے شامل ہیں۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
واقعہ کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے فیروز پور کے ایس ایس پی بھوپندر سنگھ نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت امن دیپ اور ان کی بیوی جسویر کور اور ان کے دو بچوں منویر اور پرنیت کور کے طور پر ہوئی ہے جن کی عمریں 10 اور 6 سال ہیں۔
لاشوں کے قریب سے ایک پستول بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے کہ آیا ہلاک شدگان نے خود گولیاں چلائیں یا اس کا کوئی اور مقصد تھا۔ تحقیقات کے بعد ہی حقیقت سامنے آئے گی۔ پولیس ٹیم اندر نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مقتول فنانس کا کام کرتا تھا اور مکانات بنا کر فروخت کرتا تھا۔
اطلاعات کے مطابق جب ملازمہ صبح کام پر ان کے گھر پہنچی تو کسی نے دروازے کے اندر سے جواب نہیں دیا۔ ملازمہ نے پھر پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ کھولا۔ اندر دیکھا تو چونک گئے۔ گھر کے چار افراد کی لاشیں اندر پڑی تھیں۔
اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کر دی۔ چاروں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خاندان فیروز پور میں ڈیرہ بابا رام لال کے قریب ایک کالونی میں رہتا تھا۔ گھر کے اندر ان کے بچوں سمیت ان کی لاشیں ملنے سے پورے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔
ایک قریبی پڑوسی نے بتایا کہ صبح جب ملازمہ ان کے گھر پہنچی تو اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد قریبی کرایہ داروں نے اپنے پڑوسیوں کو فون کیا اور بتایا کہ امندیپ سنگھ (سودھی) جواب نہیں دے رہے ہیں۔
اس کے بعد لوگوں نے کئی بار سوڈھی کے فون پر کال کی۔ فون مسلسل بجتا رہا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے پر چار افراد کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔
لاشوں کے پاس سے پستول برآمد ہونے سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مقتول نے خود گولیاں چلائی ہوں گی۔ پڑوسیوں کے بیانات کی بنیاد پر پولیس نے بتایا کہ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے معاملے کی ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ فرانزک ٹیم کو بھی جائے وقوعہ پر طلب کر لیا گیا۔ تفصیلی تفتیش جاری ہے۔