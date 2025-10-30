ETV Bharat / state

بہرائچ کشتی حادثہ: ایک شخص ہلاک، 13 کی حالت نازک، 14 لاپتہ افراد کی تلاش جاری

مقامی لوگ کشتی سے کوڑیالہ ندی عبور کر رہے تھے۔ اسی دوران گھنے جنگل والے علاقے میں کشتی الٹ گئی۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔

اترپردیش کے بہرائچ میں کشتی حادثے کا شکار
اترپردیش کے بہرائچ میں کشتی حادثے کا شکار (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
بہرائچ: اترپردیش کے بہرائچ میں کوڑیالہ دریائے میں ایک کشتی الٹنے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ تقریباً 28 افراد گہرے پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں سے تیرہ کو بچا لیا گیا۔ کل رات دیر گئے ایک معمر خاتون کی لاش بھی برآمد کی گئی۔ کشتی پر سوار دیگر لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں۔ غوطہ خوروں کی مدد سے دریا میں غرقاب لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لیا ہے۔

یہ واقعہ سجولی علاقے کے کٹارنیا گھاٹ رینج میں بھرتھا پور گاؤں کے قریب پیش آیا۔ بھرتھا پور گاؤں کوڑیالہ ندی کے اس پار واقع ہے۔ یہاں کے رہائشی لکھیم پور کھیری ضلع کے کھیرتیا گاؤں سمیت دیگر گاؤں میں جانے کے لیے زیادہ تر کشتی میں سفر کرتے ہیں۔

بدھ کی شام چھ بجے کئی لوگ ایک کشتی میں بھرتاپر واپس آ رہے تھے۔ دریائے کوڑیالہ کے بیچوں بیچ کشتی الٹ گئی جس سے متعدد افراد ڈوب گئے۔ ان میں سے تیرہ افراد کو اب تک بچا لیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کے باعث کشتی توازن بگڑ گیا اور وہ پانی میں الٹ گئی۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کے ساتھ گاؤں والوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوگئی۔ اس دوران وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے پولیس، ضلع انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیموں کو جائے وقوعہ پر پہنچنے اور فوری بچاؤ کام شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹیمیں دریا میں ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔ رات کے وقت کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ گاؤں والے بھی اس حادثے پر غمزدہ ہیں۔ رات دیر گئے ندی سے رامدی (60) خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔

