'نیلا ڈرم' قتل کیس: میرٹھ کی عدالت نے ساحل اور مسکان کو سزائے موت سنا دی
ڈسٹرکٹ جج اروند کمار مشرا کی عدالت نے ساحل اور مسکان کو مجرم قرار دیا تھا۔
Published : October 14, 2026 at 4:46 PM IST
میرٹھ: میرٹھ کی ضلع عدالت نے سوربھ قتل کیس میں ساحل اور مسکان کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس سے قبل، 30 ستمبر کو عدالت نے دونوں کو مجرم قرار دیا تھا اور سزا سنانے کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔
بدھ کے روز، مسکان اور ساحل ورچوئل لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے وکیل وجے بہادر سنگھ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قتل کا طریقہ انتہائی وحشیانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قتل جذبات کی رو میں بہہ کر یا اچانک اشتعال میں آ کر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جانے والا فعل تھا۔
قتل کے بعد لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ساحل مقتول سوربھ کا کٹا ہوا سر اپنے گھر لے گیا تھا۔ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وکیل نے استدلال کیا کہ سزائے موت ہی واحد مناسب سزا ہے۔ وکیل وجے بہادر نے اس مقدمے میں سزائے موت کے مطالبے کی حمایت میں سپریم کورٹ کے ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا۔
سزا سنائے جانے کے وقت مقتول سوربھ کی والدہ رینو اور بھائی ببلو بھی عدالت میں موجود تھے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ڈسٹرکٹ جج اروند کمار مشرا کی عدالت نے اس سے قبل سوربھ راجپوت کی اہلیہ مسکان رستوگی اور ان کے عاشق ساحل شکلا کو سوربھ کے وحشیانہ قتل کا مجرم قرار دیا تھا۔ اس واقعے کو انتہائی سنگین ظلم قرار دیتے ہوئے عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ایسے جرائم معاشرے پر گہرا اور منفی اثر ڈالتے ہیں۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ان کا جرم ناقابلِ معافی ہے اور اس کے لیے ایسی سخت سزا ضروری ہے جو ایک مثال قائم کر سکے۔
اس سنسنی خیز مقدمے کی سماعت تقریباً 13 سے 16 ماہ تک جاری رہی اور اس دوران کل 126 سماعتیں ہوئیں۔ استغاثہ نے 22 اہم گواہ پیش کیے جن کی گواہیوں سے ملزمان کا جرم ثابت ہوا۔ عدالت نے دونوں کو قتل کے ساتھ ساتھ شواہد کو تلف کرنے اور چھپانے کا بھی مجرم قرار دیا ہے۔
گزشتہ برس ہوا تھا قتل:
مارچ 2025 میں، میرٹھ کے برہم پوری تھانے کی حدود میں، مسکان رستوگی نے اپنے عاشق ساحل شکلا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر سوربھ راجپوت کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اسے بے دردی سے قتل کیا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں سیمنٹ کے آمیزے سے بھرے ایک نیلے ڈرم میں ڈال دیا۔ اس کے بعد، اس نے گھر کو تالا لگایا اور ساحل شکلا کے ساتھ تقریباً دس دن کے لیے ہماچل پردیش کے سفر پر چلی گئی۔