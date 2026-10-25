نیلا ڈرم قتل معاملہ: سزائے موت پانے والے مجرمین نے الہ آباد ہائی کورٹ میں سزا کو چیلنج کیا
میرٹھ کی ایک عدالت نے 14 اکتوبر کو سوربھ راجپوت کے قتل کے جرم میں ساحل شکلا اور مسکان رستوگی کو سزائے موت سنائی تھی۔
Published : October 25, 2026 at 10:28 AM IST
پریاگ راج: 'نیلا ڈرم قتل معاملے' کے دو قصورواروں—مسکان رستوگی اور اس کے ساتھی ساحل شکلا—نے میرٹھ کی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کو چیلنج کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ کی جانب سے اگلے ہفتے اس معاملے کی سماعت کا امکان ہے۔
عدالت نے 30 ستمبر کو ان دونوں کو مسکان کے شوہر اور مرچنٹ نیوی کے سابق افسر سوربھ راجپوت کے قتل اور ان کی لاش کو چھپانے کی کوشش کرنے کا مجرم قرار دیا تھا۔ سزائے موت کا حکم 14 اکتوبر کو سنایا گیا تھا۔ میرٹھ ضلع جیل کے سینیئر جیل سپرنٹنڈنٹ ویریش راج شرما نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ساحل اور مسکان کی جانب سے اپیل جمعہ کے روز سینیئر ایڈووکیٹ سوشیل شکلا نے دائر کی تھی۔
وکیل نے بتایا کہ ساحل اور مسکان دونوں نے انہیں اپنا قانونی وکیل مقرر کرنے کی رضامندی دی تھی، جس کے بعد نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ اپنی اپیل میں دونوں مجرموں نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی اور من مانا قرار دیا ہے اور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ انہیں بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات کے تحت تمام الزامات سے بری کیا جائے۔
ان کی اپیل میں یہ مؤقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس کسی معقول شک و شبہے سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کیس مکمل طور پر قرائنی شہادتوں (حالات و واقعات کے شواہد) پر مبنی تھا، لیکن ٹرائل کورٹ نے قائم شدہ قانونی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محض قیاس آرائیوں اور مفروضوں کی بنیاد پر اپنا نتیجہ اخذ کیا۔
اپیل کنندگان نے ہتھیار، سیمنٹ اور ڈرم کی خریداری کے حوالے سے گواہوں کے بیانات میں مبینہ تضادات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان لین دین کی توثیق کے لیے نہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج پیش کی گئی اور نہ ہی خریداری کی کوئی معتبر رسیڈ دکھائی گئی۔
اپیل میں اٹھائی گئی دیگر وجوہات میں برآمدگی کی یادداشتوں پر آزاد گواہوں کے دستخطوں کا مبینہ طور پر نہ ہونا، ویڈیو گرافی کے طریقہ کار کی خلاف ورزیاں اور الیکٹرانک شواہد کے لیے لازمی سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی شامل ہیں۔
سوربھ کو تین مارچ سال 2025 کو میرٹھ کے برہم پوری تھانے کی حدود میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ملزمین نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں اسے سیمنٹ اور کنکریٹ سے بھرے نیلے رنگ کے پلاسٹک ڈرم میں چھپا دیا تھا۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔
جانچ کے بعد پولیس نے مسکان اور ساحل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ضلع جج اروند کمار مشرا نے 126 سماعتوں اور 13 ماہ تک چلنے والے ٹرائل کے بعد سزائے موت کا یہ فیصلہ سنایا تھا۔
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