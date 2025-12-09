یوپی میں ایس آئی آر کے بیچ بی ایل او سے مارپیٹ، بھائی بہن پر مقدمہ درج
'ایس آئی آر لسٹ میں بہن کا نام نہ ہونے سے ناراض منیش نام کے ایک نوجوان نے فارم تالاب میں پھینک دیا۔'
Published : December 9, 2025 at 2:49 PM IST
رائے بریلی: ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے سے مشتعل ہوکر ایک بھائی اور بہن نے ایس آئی آر کا کام کر رہے بی ایل او پر حملہ کر دیا اور فارم پھاڑ کر پھینک کر پھینک دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
یہ ہے پوری کہانی
یہ واقعہ اترپردیش کے رائے بریلی میں ڈیہہ تھانہ حلقے کے تحت پورے پنڈت مجرے روکھا گاؤں میں پیش آیا۔ بی ایل او وملیش کماری نے بتایا کہ وہ آٹھ دسمبر کو گاؤں کے پرائمری اسکول پیور کنڈل کے بوتھ نمبر 75 پر ایس آئی آر فارم کی میپنگ کر رہی تھیں۔ اسی دوران ملزم منیش اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا اور پوچھا کہ اس کی بہن کا نام فہرست میں کیوں نہیں ہے۔ بی ایل او کے مطابق چونکہ ان کی رہائش منڈی پور گاؤں، اونچہار تھانے میں ہے، اس لیے منیش کی بہن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھا۔ منیش ناراض ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بہن پریتی اور بیوی شیوم کے ساتھ واپس آیا اور اس سے مار پیٹ شروع کر دی۔ اس نے ایس آئی آر کا فارم بھی پھاڑ کر تالاب میں پھینک دیا۔
ڈیہہ پولیس اسٹیشن کے انچارج جتیندر کمار نے بتایا کہ وملیش کماری کی شکایت پر تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔
ایس آئی آر کی تاریخیں
30 نومبر 2025 کو الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے عمل کی تاریخوں میں توسیع کی۔ اس کے تحت فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 دسمبر 2025 تک بڑھا دی گئی۔ ڈرافٹ رول کی آخری تاریخ میں 16 دسمبر 2025 تک بڑھا دی گئی ہے۔ دعووں اور اعتراضات کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 تک بڑھا دی گئی ہے۔ فائنل رول کی آخری تاریخ 14 فروری 2026 تک بڑھا دی گئی ہے۔
