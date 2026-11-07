غازی آباد کی وسندھرا پولیس چوکی میں دھماکہ، ایک شخص زخمی، علاقے میں افراتفری
غازی آباد میں دیر رات پولیس چوکی میں دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
Published : November 7, 2026 at 11:05 AM IST
نئی دہلی/ غازی آباد: دیوالی سے پہلے، غازی آباد، این سی آر میں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر دھماکے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اندرا پورم تھانہ حلقے کے وسندھرا پولیس اسٹیشن میں ہونے والے دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکے سے اسٹیشن کا شیشہ ٹوٹ گیا جس سے وہاں موجود ایک ڈیلیوری بوائے زخمی ہوگیا۔ اس واقعے سے تھانے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ احتیاطی طور پر فرانزک ٹیم اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی جائے وقوع پر بلایا گیا۔ صورت حال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انسداد دہشت گردی دستہ (اے ٹی ایس) بھی پہنچ گیا اور شواہد اکٹھا کرنے اور دھماکے کی نوعیت کا تعین کرنے کا کام کر رہا ہے۔
#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: Additional CP Raj Karan Nayar, Indirapuram ACP Suryabali Maurya, along with the forensics team, arrive at the Vasundhara police outpost, where an explosion was reported last night https://t.co/dXzqM74qxI— ANI (@ANI) November 7, 2026
جمعہ کی دیر رات وسندھرا پولیس اسٹیشن میں ایک سب انسپکٹر موجود تھا۔ ایک ڈیلیوری بوائے ڈیلیوری دینے پہنچا تھا کہ اچانک اسٹیشن کے اندر زور دار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز نے آس پاس کے لوگوں کو چونکا دیا۔ دھماکے سے تھانے کے شیشے ٹوٹ گئے اور کچھ ٹکڑے ڈیلیوری بوائے کو لگنے سے وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی اور لوگ زخمی نہیں ہوئے۔
واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کردیا۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر ضروری شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا دھماکے میں کوئی دھماکہ خیز مواد شامل تھا یا نہیں۔ تھانے کے اندر موجود اشیاء اور جائے وقوع کے حالات کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ تھانے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔
اندرا پورم کے اے سی پی سوریا بالی موریا نے بتایا کہ دھماکہ کس چیز یا مواد سے ہوا ہے اس کا پتہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ واقعہ کے وقت وسندھرا پولیس اسٹیشن کا ایک سب انسپکٹر اور ایک ڈیلیوری بوائے جائے وقوع پر موجود تھے۔
پولیس فی الحال تحقیقات میں مصروف ہے۔ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین فرانزک معائنے اور بم ڈسپوزل سکواڈ کی تحقیقات کے بعد ہی ہو سکے گا۔ دیوالی سے پہلے تھانے کے اندر پیش آنے والے اس واقعے نے سکیورٹی انتظامات پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ تاہم پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوسکے گی۔
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