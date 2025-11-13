ETV Bharat / state

لال قلعہ دھماکے کے بعد، دہلی کے مہیپال پور میں دھماکہ، عوام میں خوف و ہراس، پولیس نے بتائی مکمل حقیقت

دہلی کے مہیپال پور علاقے میں ریڈیسن ہوٹل کے قریب زوردار دھماکے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔

blast in delhi bus tyre burst creates panic in mahipalpur Urdu News
مہیپال پور میں دھماکے سے خوف و ہراس پھیلا (ETV Bharat Delhi)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2025 at 11:26 AM IST

نئی دہلی: پیر کو لال قلعہ کے قریب کار دھماکے کے بعد دارالحکومت دہلی میں پہلے ہی خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ دریں اثناء جمعرات کی صبح دہلی کے علاقے مہیپال پور کے ریڈیسن ہوٹل کے قریب ایک بار پھر زور دار دھماکے جیسی آواز سنی گئی جس سے آس پاس کے لوگوں اور راہگیروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ بہت سے لوگ، یہ سوچ کر کہ یہ ایک دھماکہ تھا، مختلف سمتوں میں بھاگے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور کافی دیر تک تفتیش کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ دھماکہ نہیں تھا بلکہ بس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ دھماکے کے بعد بس جائے وقوعہ سے چلی گئی۔

تیز دھماکے کی آواز سنائی دی

دہلی فائر سروس اور دہلی پولیس کے مطابق مہیپال پور کے ریڈیسن بلو ہوٹل کے قریب دھماکے سے مشابہت والی آواز کی اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ کال کرنے والے، جس سے رابطہ کیا گیا، نے بتایا کہ وہ گروگرام کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک زوردار آواز سنی۔ تفتیش کے دوران پولیس کو کوئی مشکوک چیز یا حادثہ کی جگہ نہیں ملی۔ جائے وقوعہ پر موجود ایک سکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ دہلی حکومت کے تحت ٹھیکے پر چلنے والی ایک بس دھولا کنواں کی طرف جارہی تھی کہ اچانک اس کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا اور اسی سے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔

وسنت کنج پولیس اسٹیشن اہلکار نے بتایا کہ حالات مکمل طور پر نارمل ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ علاقے کی مکمل تلاشی لی گئی ہے۔ واقعے کے بعد مکینوں کو یقین دلایا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔

پورے این سی آر میں سکیورٹی بڑھائی گئی

اگرچہ لال قلعہ کے قریب دھماکے کے بعد دہلی کے باشندے پہلے ہی ہائی الرٹ پر ہیں، جمعرات کی صبح کی آواز نے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کی شام لال قلعہ کے قریب ایک i20 کار میں دھماکہ ہوا جس میں 12 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد پورے این سی آر میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس اور سکیورٹی ادارے مسلسل چوکس ہیں۔

راجدھانی میں خوف اور چوکسی کا ماحول برقرار

اگرچہ مہیپال پور کا واقعہ محض ٹائر پھٹنے کا تھا، لیکن یہ واضح ہے کہ لال قلعہ کے دھماکے کے بعد راجدھانی میں خوف اور چوکسی کا ماحول برقرار ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر دیں لیکن غیر ضروری خوف و ہراس پیدا کرنے سے بچنے کے لیے افواہوں سے گریز کریں۔

